Säulen und Stolperer: Welche Löwen-Verteidiger letzte Saison überzeugten – und welche nicht

Abwehrboss Jesper Verlaat, Youngster Leandro Morgalla und Co. avancierten zu Saisonbeginn zum Prunkstück, kassierten mit 52 Gegentoren aber zu viele Treffer für den Aufstiegskampf. Teil II der AZ-Zeugnisse.

München - Zweiundfünfzig heißt die Zahl, über die sich diese Männer ärgern müssen: 52 Gegentore hat der TSV 1860 in der Saison 2022/23 kassiert. Zu viele, um am Ende ganz oben mitzuspielen.

Nachdem der Saisonauftakt bärenstarker Löwen auch in der Defensive von zahlreichen Säulen getragen wurde, geriet diese im weiteren Saisonverlauf so manches Mal gehörig ins Stolpern. Teil zwei der AZ-Saisonzeugnisse: das (stets bemühte) Bollwerk der Blauen.

Bei Christopher Lannert ist noch Luft nach oben

Christopher Lannert: Der Neuzugang hatte Schwierigkeiten, sich festzuspielen in Sechzigs Startelf. Anfangs durch eine schwache Leistung und eine schnelle Auswechslung beim 0:3 im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund beschädigt, kämpfte er sich zurück: 29 Spiele, vier Assists. Gemessen an der Tatsache, dass er zuvor beim SC Verl ein absoluter Dauerbrenner war, hätte seine Premierensaison besser verlaufen können. Sowohl hinsichtlich der defensiven Stabilität, als auch im Vorwärtsgang noch deutlich Luft nach oben. Note 4

Marius Willsch fiel monatelang aus

Marius Willsch: Der Weg des 32-Jährigen von Sechzigs Rechtsverteidiger-Säule zum frühzeitigen Fußball-Rentner ging wohl nicht nur für den Passauer viel zu schnell. Er opferte sich für den Aufstiegskampf auf, fiel monatelang aus und kam nie mehr auf die Beine. Nur 125 Spielminuten, verteilt auf sechs Einsätze. Note 4

Morgalla: Vom Talent zum Leistungsträger

Leandro Morgalla: Der 18-Jährige hat eine löwenstarke Entwicklung hingelegt: Vom Talent zum Leistungsträger. Agierte auf dem Rasen mit viel Kampfgeist, Übersicht und in den als Rechtsverteidiger eingesetzten Spielen mit viel Offensivpower. Seine Zukunft ist noch nicht geklärt, da er (eigentlich) früher oder später für eine möglichst teure Ablösesumme verkauft werden soll. Nach AZ-Informationen sind die Interessenten Eintracht Frankfurt und Mönchengladbach aktuell (noch) nicht bereit dazu. Note 2

Jesper Verlaat fiel kurzzeitig in ein Loch

Jesper Verlaat: Gleich zu Saisonbeginn zum Abwehrchef aufgeschwungen und an der Seite von Morgalla für Furore gesorgt. Sportlich wie privat kam die niederländische Frohnatur bestens an, selbst OB Dieter Reiter lobte den lockigen "Blondschopf" bei einer Maß Bier auf der Wiesn. Abschwung und kurzzeitiger Stammplatzverlust in der Phase, in der es für 1860 nicht lief.

Wenig schmeichelhaft die Worte seines Ex-Trainers Michael Köllner: "Soll ich zu einem Jesper Verlaat, der es in der Zweiten Liga nicht geschafft hat, sagen, er soll Verantwortung übernehmen?" Unter Jacobacci fand er zurück zu alter Stärke. Seine Qualität, aber auch Präsenz machen ihn trotz allem zu einem guten Drittliga-Verteidiger, der 2023/24 vorangehen soll. Note 2

Belkahia: Doch kein "kommender Bundesligaspieler"

Semi Belkahia: Ex-Coach Köllner hielt große Stücke auf den robusten Innenverteidiger und bezeichnete ihn einst als "kommenden Bundesligaspieler". Zu seinem Leidwesen gestaltete sich die vergangene Spielzeit mit insgesamt 21 Einsätzen allerdings alles andere als erstklassig: Weil Belkahia nicht souverän agierte und mehrfach patzte, lief ihm Niklas Lang den Rang ab. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Note 5

Niklas Lang: Lange musste er sich hinten anstellen, nun ist seine Zeit gekommen: Verdrängte Belkahia und dürfte für die kommende Saison gesetzt sein. Typ Zweikämpfer, der seine Gegner abfieselt. Note 3

Steinhart und Greilinger: Solide Saison

Phillipp Steinhart: Sechzigs Linksverteidiger ist nicht der beste Außenverteidiger aller Zeiten, doch er glänzt seit Jahren mit Kampfgeist und einer gewissen Verlässlichkeit. Bei 1860 Mister Zuverlässig. Note 3

Fabian Greilinger: Der Linksverteidiger agierte solide als Steinhart-Ersatz. Sympathieträger dank Kampfgeist und authentischer Art. Note 3