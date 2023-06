TSV 1860: Günther Gorenzel bei Klagenfurt-Spiel auf der Tribüne

Die Vorzeichen verdichten sich, dass Günther Gorenzel den TSV 1860 verlässt. Nun war der Österreicher bereits bei seinem vermeintlich neuen Verein Austria Klagenfurt auf der Tribüne und hat sich das Spiel gegen Rapid Wien angeschaut.

München - Nach elf Abgängen beim TSV 1860 verdichten sich die Anzeichen, dass auch Sport-Chef Günther Gorenzel die Reißleine zieht und die Münchner verlässt. Nachdem er unter der Woche noch erfolglos um seine Freigabe gebeten hatte, um in seine Wahlheimat zu Austria Klagenfurt zu wechseln, könnte es nun schnell gehen.

Gorenzel hat beim TSV 1860 noch keine Freigabe

Gorenzel saß am Samstag beim 2:1-Sieg der Austria gegen Rapid Wien bereits auf der Tribüne des Wörthersee-Stadions und schaute sich die Mannschaft von Peter Pacult an. Doch bestätigen wollte der 51-Jährige sein Engagement beim österreichischen Erstligisten noch nicht. Stattdessen sagte Gorenzel gegenüber der "Kronen-Zeitung": "Ich bin hier nur als Fan. Ich kann mich aktuell leider nicht zu mehr äußern."

Damit aus diesem vermeintlichen Fan letztlich ein Geschäftsführer Sport wird, muss noch der Beirat der Giesinger zustimmen. Dieser hat Gorenzel am Donnerstagabend keine Freigabe erteilt. Sollte sich der Berat auch in den nächsten Tagen quer stellen, müsste der gebürtiger Grazer seinen Vertrag bis 2024 in der bayrischen Landeshauptstadt erfüllen.