Wörl-Nachfolger? TSV 1860 beschäftigt sich wohl mit Braunschweigs Bryan Henning

Der TSV 1860 ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Marius Wörl und könnte in Braunschweig fündig geworden sein.

München - Elf Abgänge, noch keine Zugänge – so lautet die bisherige Transferbilanz der Löwen in diesem Sommer.

In den letzten beiden Jahren schlug der TSV 1860 auf dem Transfermarkt jeweils in Braunschweig zu. Während sich Marcel Bär gleich in seiner ersten Saison zum Drittliga-Torschützenkönig schoss, ist Martin Kobylanski bisher noch nicht in Giesing angekommen.

Bryan Henning könnte ablösefrei aus Braunschweig kommen

Nun könnte 1860 erneut bei den Niedersachsen fündig werden: Laut einem Bericht der " " sind die Münchner Löwen wohl an Braunschweigs Löwe Bryan Henning interessiert. Demnach sollen aber auch Preußen Münster und Viktoria Köln den 28-Jährigen auf dem Zettel haben.

Der Mittelfeldspieler, der sowohl den defensiven als auch den offensiven Part übernehmen kann, könnte ablösefrei als Ersatz für den nach Hannover abgewanderten Youngster Marius Wörl kommen. Sein auslaufender Kontrakt bei den Niedersachsen wurde zum Saisonende nicht verlängert.

Nach Bär und Kobylanski: Holt der TSV 1860 auch Bryan Henning aus Braunschweig?

Henning stand in der abgelaufenen Saison für den Zweitligisten 25 Mal auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor sowie einen Assists. Am Zweitliga-Aufstieg 2022 hatte der gebürtige Berliner mit 13 Scorerpunkten als unumstrittener Stammspieler einen großen Anteil.

Wird Henning Sechzigs dritter Neuzugang in Folge aus Braunschweig und der erste in diesem Sommer?