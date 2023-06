Vertragsverlängerung: Nachwuchs-Stürmer Mansour Ouro-Tagba bleibt beim TSV 1860

Bisher musste Sportchef Günther Gorenzel in seinen vermutlich letzten Tagen beim TSV 1860 vornehmlich Abgänge vermelden. Das ändert sich allmählich: Nach dem Transfer-Dreierpack in der vergangenen Woche einigten sich die Löwen nun mit Nachwuchs-Stürmer Mansour Ouro-Tagba auf eine Vertragsverlängerung.

München - Nachdem mit Marius Wörl bereits ein Talent den TSV 1860 verlassen hat, können die Löwen nun die Vertragsverlängerung mit einem Akteur aus dem eigenen Nachwuchs vermelden: Mansour Ouro-Tagba wird auch in Zukunft für Sechzig auf Torejagd gehen.

Der 18-Jährige und der Verein einigten sich auf die Ausdehnung des Vertrags, der am Monatsende ausgelaufen wäre. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

Profivertrag beim TSV 1860: Mansour Ouro-Tagba lebt seinen Traum

Ouro-Tagba spielt seit 2013 in den Nachwuchsteams des TSV 1860 und schaffte in der abgelaufenen Saison den Sprung zu den Profis. Am 34. Spieltag gab der Stürmer bei der 0:2-Niederlage in Saarbrücken sein Debüt, als er zur Halbzeit eingewechselt wurde. Zuvor machte Ouro-Tagba in der U19-Bundesliga auf sich aufmerksam, wo ihm in 16 Spielen für die Löwen acht Tore und sechs Vorlagen gelangen.

Der Lohn: der erste Profivertrag. "Ich bin schon so lange beim TSV 1860 München und natürlich hast du als junger Spieler im Nachwuchsleistungszentrum immer den Traum, eines Tages hier Profi zu werden", erklärte der 18-Jährige nach der Verlängerung.

Durfte unter Maurizio Jacobacci in den letzten Wochen der Saison 2022/23 Profiluft schnuppern: TSV-1860-Stürmer Mansour Ouro-Tagba. © imago/Ulrich Wagner

Sportchef Gorenzel: Für Ouro-Tagba "ist der TSV 1860 der richtige Verein"

(Noch-)Sportchef Günther Gorenzel freute sich, das Nachwuchstalent bei den Sechzgern halten zu können: "Mansour ist ein Spieler mit viel Potenzial. Für seine Entwicklung ist der TSV 1860 München der richtige Verein. Ich bin froh, dass sich Mansour dazu bekannt hat, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und wünsche ihm viel Erfolg für seine Zukunft."

Dass der Weg bis in die Stammformation noch ein weiter ist, darüber ist sich Ouro-Tagba im Klaren: "Mit der Unterschrift heute ist der Traum für mich noch greifbarer geworden, aber ich weiß natürlich, dass noch viel Arbeit vor mir liegt."

"Noch viele Defizite": Trainer Jacobacci fordert Verbesserungen von Mansour Ouro-Tagba

Das bestätigte 1860-Trainer Maurizio Jacobacci auf der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel der vergangenen Saison: "Er hat Sachen, die absolut verbessert werden müssen. Kopfball, einfacher Spielen, Kontrolle, An- und Mitnahme, und, und, und..." Es könne nicht sein, "dass ein Spieler noch so viele Defizite hat und in die erste Mannschaft kommt und es dort wegtrainieren muss", führte Jacobacci sehr deutlich aus.

Doch der Italo-Schweizer sieht auch das Potenzial im 18-Jährigen. Ouro-Tagba sei "groß gewachsen, physisch präsent, bringt Schnelligkeit, Explosivität", so Jacobacci. Wenn der Trainer das Löwenrudel am 23. Juni zum Trainingsauftakt bittet, hat der Jung-Stürmer Gelegenheit, zu beweisen, dass er für die kommende Saison eine echte Alternative ist.