Ex-Löwe Bender mit Ratschlag an TSV 1860: "Brauchen Jungs, die Bock auf den Verein haben"

Nach dem missglückten Ziel Aufstieg bastelt der TSV 1860 derzeit an einer schlagkräftigen Truppe für die kommende Saison. Am Rande des Bananenflanker-Legendenspiels am Tegernsee hat sich Ex-Sechzig-Kicker Lars Bender zur verzwickten Situation auf Giesings Höhen geäußert.

München - Am Sonntag stand am Fuße des Tegernsee wieder das Bananenflanker-Legendenspiel an. Auf dem Rasen des FC Rottach-Egern kickten Ex-Profis mit dem Ziel, geistig beeinträchtige Kinder zu unterstützen. Mit von der Partie war auch Ex-Löwe Lars Bender, der das Projekt mit vollem Herzen unterstützt. "Der Hintergrund ist einmalig und ich finde es auch wichtig und gut, dass da so viele Leute dabei sind und dieses Thema anstoßen", sagte der 34-Jährige nach dem Spiel der AZ.

Bender über den TSV 1860: "Weiß, dass es da sowieso nie ruhig ist"

Damit spielte Bender auf die zahlreichen anderen Promis wie Lothar Matthäus oder Claudio Pizarro an, die an diesem Tag nach Rottach-Egern kamen. Doch selbstverständlich äußerte sich der aktuelle Co-Trainer der U15 Nationalmannschaft auch zur derzeitigen Situation beim TSV 1860. "Wenn man den Verein kennt, weiß man, dass es da sowieso nie ruhig ist. Im Grunde ist die Saison vorbei, aber trotzdem passiert viel", so Bender.

Trug von 2004 bis 2009 das Trikot des TSV 1860: Lars Bender. © sampics/Augenklick

"Jetzt ist halt die Frage, wer macht was, wer hat das Sagen, wen holt man und was sind die Ziele für das nächste Jahr. Ich glaube, die Fans lechzen danach, diesen Schritt in eine Liga höher endlich mal zu machen." Dennoch glaubt der gebürtige Rosenheimer, dass der Aufstieg in die 2. Bundesliga in der nächsten Saison nicht gerade einfach wird: "Man muss natürlich auch eingestehen, dass die 3. Liga schwer ist."

Bender: "Fans wollen ehrlichen Fußball sehen"

Ein passendes Rezept, wie die Löwen den Aufstieg trotzdem schaffen könnten, lieferte Bender hinterher: "Da darf man sich nicht größer machen, als man ist und auch nicht wichtiger nehmen, sondern muss sachlich bleiben. Ich glaube, vor allem die Fans wollen Aufrichtigkeit und einen ehrlichen Fußball sehen, bei dem gearbeitet wird, wo sich die Jungs nicht wichtiger nehmen, sondern sagen: 'Ich trag den Löwen auf der Brust und dafür tue ich alles.'"

Dass der Aufstieg aber ohne weitere Neuzugänge nicht machbar ist, gestand Bender ein: "Es gehören auf jeden Fall ein paar Transfers her. Ich glaube, das ist jedem bewusst."

Auf die Frage, ob der 34-Jährige nicht doch nochmal seine Fußballschuhe für die Löwen schnüren möchte, sagte Bender mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube nicht, dass ich der größte Heilsbringer für den TSV 1860 wäre. Es ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Lösung, auf so einen alten Sack wie mich zu setzen."

TSV 1860 braucht Spieler, die "Bock auf den Verein haben"

Vielmehr sollten die Münchner Ausschau nach jüngeren Spielern halten. "Gesunde Jungs, die Bock haben, den Weg zu begleiten, die Bock auf die Mannschaft und den Verein haben, die die Stimmung im Grünwalder Stadion genießen und es auch wertschätzen, was die Leute dort seit Jahrzehnten machen. Ich glaube, wer das ins Blut übernimmt, der ist richtig in dem Verein", erklärte Bender. Ob der TSV 1860 diese Akteure am Ende des Tages findet, wird sich zeigen.