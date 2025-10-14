AZ-Plus
Marktwert-Update beim TSV 1860: Abwehr-Youngster knackt Schallmauer und steigert sich um 100 Prozent

Die Marktwerte der 3. Liga wurden angepasst. Ein Löwen-Youngster verdoppelt seinen Wert, etliche Sechzger verlieren deutlich.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
Sean Dulic (3.v.r.) macht den größten Marktwert-Sprung.
Sean Dulic (3.v.r.) macht den größten Marktwert-Sprung. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Beim neuesten Marktwert-Update von "transfermarkt.de" wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bewertet. Der größte Gewinner ist einmal mehr Sean Dulic. Der Youngster konnte seinen Marktwert um 100 Prozent steigern und liegt nun bei 1 Million Euro.

Der Innenverteidiger ist damit der wertvollste Löwe. Ansonsten konnte sich auch noch Sommerneuzugang Siemen Voet um 75.000 Euro auf 400.000 Euro steigern. Zudem wurde Youngster Clemens Lippmann mit 125.000 Euro neu bewertet.

Rittmüller büßt am meisten an Marktwert ein

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Last-Minute-Neuzugang Marvin Rittmüller büßte mit 150.000 Euro am meisten an Marktwert ein, liegt aber mit 600.000 Euro auf Rang vier im internen Löwen-Ranking. Davor belegen mit 700.000 Euro Manuel Pfeifer, dessen Wert um 100.000 Euro gesunken ist und Kevin Volland, dessen Marktwert unberührt blieb, einen geteilten zweiten Rang.

Philipp Maier und Morris Schröter verloren jeweils 75.000 Euro und haben neue Werte von 275.000 Euro sowie 200.000 Euro. 

Raphael Schifferl (neuer Wert 300.000 Euro) und Justin Steinkötter (200.000 Euro) mussten einen Verlust von 50.000 Euro hinnehmen.

43 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kaiser Jannick am 13.06.2024 13:53 Uhr / Bewertung:

    Schlecht recherchiert, liebe AZ.

    Nicht der gewechselte Lakenmacher ist mit 450 000 Marktwert der wertvollste Löwe, sondern vielmehr:

    500 000: Fabian Schubert
    450 000: Thore Jacobsen
    400 000: Michael Glück und Joel Zwarts
    350 000: Philipp, Verlaat, Schröter, Guttau

    D.h. drei Neuzugänge stehen beim Marktwert schon unter den top Vier.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kein1860Fan am 19.10.2023 19:47 Uhr / Bewertung:

    Nach der Marktwerttabelle rangiert 1860 mit 6,15 Mio. € auf dem 9. Platz. Das sollte aber kein Hinweis auf die Wettbewerbsfähigkeit des Kaders sein.

    Auf Platz 1 und 2 rangieren die 2. Mannschaften der Bundesligisten Dortmund und Freiburg, die außer Konkurrenz sind. Mit Abstand vor dem Hauptfeld wird Dresden auf dem 3. Rang geführt.

    Die Mannschaften zwischen Platz 4 (Ingolstadt) und Platz 9 (München) sind vom Wert her lediglich 0,7 Mio. € auseinander. Zudem gibt es statistische Besonderheiten. Wörl wird mit einem MW von 500 T€ geführt, während Kwadwo nur mit einen Wert von 200 T€ geführt wird.

    Dass es auch mit einem bescheidenen Marktwert erfolgreiche Mannschaften geben kann, beweisen derzeit Ulm (20.) und Aue (17.)

    Es gibt keinen Grund zu behaupten, aufgrund der (fiktiven) Marktwerte sei 1860 nicht gut aufgestellt und deshalb habe 60 keine Aufstiegschancen. Es dürfte eher eine Frage der Marktwerte von Trainer und Sportdirektor sein, wo 60 äußerst schlecht aufgestellt ist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst am 03.04.2025 20:33 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Kein1860Fan

    Schon wieder einen Trainer/SportdirektOr Wechsel?Klingt nach Jahrelanger Kontinuität,eines der größten Mankos in Giesing und manchmal denk ich auch nicht gewollt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
