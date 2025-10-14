Marktwert-Update beim TSV 1860: Abwehr-Youngster knackt Schallmauer und steigert sich um 100 Prozent

Die Marktwerte der 3. Liga wurden angepasst. Ein Löwen-Youngster verdoppelt seinen Wert, etliche Sechzger verlieren deutlich.

Beim neuesten Marktwert-Update von " " wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bewertet. Der größte Gewinner ist einmal mehr Sean Dulic. Der Youngster konnte seinen Marktwert um 100 Prozent steigern und liegt nun bei 1 Million Euro.

Der Innenverteidiger ist damit der wertvollste Löwe. Ansonsten konnte sich auch noch Sommerneuzugang Siemen Voet um 75.000 Euro auf 400.000 Euro steigern. Zudem wurde Youngster Clemens Lippmann mit 125.000 Euro neu bewertet.

Rittmüller büßt am meisten an Marktwert ein

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Last-Minute-Neuzugang Marvin Rittmüller büßte mit 150.000 Euro am meisten an Marktwert ein, liegt aber mit 600.000 Euro auf Rang vier im internen Löwen-Ranking. Davor belegen mit 700.000 Euro Manuel Pfeifer, dessen Wert um 100.000 Euro gesunken ist und Kevin Volland, dessen Marktwert unberührt blieb, einen geteilten zweiten Rang.

Philipp Maier und Morris Schröter verloren jeweils 75.000 Euro und haben neue Werte von 275.000 Euro sowie 200.000 Euro.

Raphael Schifferl (neuer Wert 300.000 Euro) und Justin Steinkötter (200.000 Euro) mussten einen Verlust von 50.000 Euro hinnehmen.