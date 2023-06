Ex-Löwe Stefan Aigner in der AZ: 1860-Aufstieg? "Es wird nicht einfacher"

Ex -Löwe Stefan Aigner sprach mit der AZ am Rande des Bananenflanker-Turniers über den abermalig verpassten Aufstieg und die schwierige Situation beim TSV 1860.

München – Der TSV 1860 hat in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga abermals verpasst. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren dieses Mal relativ deutlich – am Ende fehlten als Tabellenachter satte 13 Punkte auf den Relegationsplatz.

"Sie sind gut rein gestartet, dann war wieder der Bruch da. Es ist leider wie so oft, dass auch immer wieder Unruhe mit hineinkommt. Leider haben sie es dieses Jahr wieder nicht geschafft", sagte der Ex-Löwe am Rande des Bananenflanker-Turniers am Tegernsee zur AZ.

Stefan Aigner: 3. Liga ist "kein Wunschkonzert"

Für Aigner, der die komplette Löwen-Jugend durchlief und später noch zweimal zu den Sechzgern zurückkehrte, ist die "3. Liga auch kein Wunschkonzert, es sind gute Vereine dabei". Vor allem aber der Aufstieg der SpVgg Unterhaching dürfe die Löwen-Fans freuen, "dann gibt es wieder ein Derby mehr", so Aigner zur AZ.

In der neuen Spielzeit zählt 1860 nicht zu den Topfavoriten der Liga, unter anderem peilen mit den Zweitliga-Absteigern Sandhausen, Regensburg und Bielefeld gleich drei renommierte Teams den direkten Wiederaufstieg an. "Es wird nicht einfacher im Vergleich zu dieser Saison", erklärt der 35-Jährige.

Trotz zahlreicher Abgänge: Aigner glaubt an 1860 – werden "wieder eine Rolle spielen"

Insgesamt zwölf Abgänge hat der TSV 1860 in diesem Transfersommer schon zu verzeichnen, weitere dürften folgen. Vor allem das Aus von Leistungsträgern wie Stefan Lex, Yannick Deichmann oder auch Marius Wörl stellt die Löwen vor große Herausforderungen. Mit Julian Guttau, Marlon Frey und David Richter stehen demgegenüber erst drei Neuzugänge für die neue Spielzeit fest.

"Trotz alledem werden sie, glaube ich, wieder eine Rolle spielen", hofft Aigner, der zuletzt als Hospitant in der Jugend FC Augsburg tätig war. Definitiv eine Rolle wird der ehemalige Offensivspieler im kommenden Jahr einnehmen: "Hundertprozentig bin ich wieder dabei", bestätigte der Ex-Löwe am Ende seine Teilnahme beim nächsten Bananenflanker-Benefizturnier.