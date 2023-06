Joko Winterscheidt beim Promi-Fußball am Tegernsee: "Gegnerische Mannschaft abgefüllt"

Zur Unterstützung des innovativen Fußballprojekts für Kinder mit Beeinträchtigungen "Bananenflankenliga e.V." veranstaltete Hotelier Korbinian Kohler nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren erneut ein großes Benefiz-Fußball-Spiel. Hierbei trafen Fußball-Stars auf VIPs aus dem Showbiz auf dem Spielfeld aufeinander um für den guten Zweck zu kicken.

Am Sonntag traten erneut die "Bananenflanker-Legenden" gegen das "Bachmair Weissach"-Team an. Der Gesamterlös der Veranstaltung geht direkt an die Förderung der Entwicklung von beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen.

"Bananenflanker-Legenden" treten gegen "Bachmair Weissach"-Team an

Hotelier und Veranstalter Korbinian Kohler konnte sich erneut über reichlich prominente Schützenhilfe freuen. Das "Who is Who" aus dem Sport und dem Showbiz gab sich auf dem Rasen die Ehre: In der Mannschaft der "Bananenflanker-Legenden" waren unter anderem (Ex-)Fußballprofis und Sportlegenden wie Felix Neureuther, Claudio Pizarro und Jens Lehmann am Ball, sowie Nelson Valdez, Ailton, Tobias Schweinsteiger, Benny Lauth und Torben Hoffmann. Sie trafen auf Stars aus dem TV-und Showgeschäft wie Autor und Moderator Micky Beisenherz, Regisseur Dustin Schöne (Lebensgefährte von Top-Model Lena Gercke) und Sky-Moderator Gregor Teicher. Das diesjährige Trainer-Trio des "Bachmair Weissach-Teams" bildeten Lothar Matthäus, Joko Winterscheidt und Autor und TV-Producer Jakob Lundt. In der Pause spielten dann die Kinder, die von den "Bananenflankern" unterstützt werden, ihr eigenes Turnier, angefeuert von den "großen" Stars… Auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß ließ es sich nicht nehmen, beim Fußballmatch vorbeizuschauen.

Lothar Matthäus war Spielertrainer und lobt Joko Winterscheidt

Gleich doppelten Einsatz leistete Lothar Matthäus. Er war nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler im Einsatz: "Es ist wie ein Klassentreffen und man trifft viele alte Bekannte wieder. Für mich persönlich aber ist es das Wichtigste, die gute Sache zu unterstützen." Für die Arbeit seines Trainer-Kollegen Joko Winterscheidt fand er lobende Worte: "Er macht seine Rolle als Spielertrainer hervorragend", lobte er. "Seine Ansprache vor der Kabine war meisterlich. Ich habe diese Worte so vorher noch nie gehört, aber er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Es war sehr emotional." Joko Winterscheidt war schon in den Vorjahren als Trainer dabei gewesen und erklärt seine Art der Vorbereitung für das Spiel: "Wir waren gestern auf dem Waldfest und haben die gegnerische Mannschaft abgefüllt", meinte er schmunzelnd.

Felix Neureuther zeigt sich beim Fußballspielen

Auch Ex-Skifahrer Felix Neureuther zeigte erneut Talent auf dem Rasen. Er war in den vergangenen Jahren ebenfalls dabei gewesen und kickte erneut im Team der"Bananenflanker": "Ich bin sehr gerne wieder mit am Start, weil es einfach cool ist, was die Bananenflanker machen. Und wenn man sieht, wer hier alles mit dabei ist… Es sind wirklich tolle Spieler", lobte er. Sein eigenes Fußball-Fit-Level plazierte er auf einer Skala von 1 bis 10 allerdings nur auf einer bescheidenen 3.

Regisseur Dustin Schöne bekam Support vom Spielfeldrand aus von seiner Lebensgefährtin Lena Gercke. Für ihn war das Match eine Premiere, zuletzt hatte der Regisseur mit 13 auf dem Platz gestanden: "Ich hatte eigentlich unter der Voraussetzung zugesagt, dass auch Amateure dabei sind, aber jetzt sind leider doch lauter Profis hier", meinte er lachend.

Es war ein heißes Rennen, und am Ende hieß es 10:8 für das Team "Bachmair Weissach". Bei allem sportlichen Ehrgeiz und der Freude beim Gewinner-Team, stand der gute Zweck eindeutig im Vordergrund

Die Bananenflacker-Legenden sind eine Community von mittlerweile rund 70 ehemaligen Profi-Spielern, die sich für soziale Zwecke engagieren. Mit Hilfe von Fußballspielen möchten sie ihre Grundwerte Fairness, Teamgeist, Respekt und Toleranz in die Gesellschaft tragen und sammeln zugleich Gelder für soziale Zwecke. Warum die Inititative nach der Banane benannt ist, erklären die Gründungsmitglieder Benny Lauth und Torben Hoffmann folgendermaßen: "Der Lebensweg unser aller ist nicht gerade – wie auch die Banane. Dennoch ist die Banane ein Wunder der Natur, die vielen Menschen schmeckt. Deshalb ist die Banane perfekt für uns."