Löwen-Boss will Investor treffen: Reisinger verspricht Finanzspritze durch Ismaik

Löwen-Präsident Robert Reisinger hat sich in einem Interview mit der "Bild" zu Wort gemeldet – und dem TSV 1860 finanzielle Unterstützung durch Investor Hasan Ismaik in Aussicht gestellt. Der Oberlöwe will den Jordanier nun endgültig zum Friedensgipfel treffen – und hofft auf den Aufstieg in der neuen Saison.

17. Juni 2021 - 11:52 Uhr | Matthias Eicher