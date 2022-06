Joseph Boyamba: Debüt beim TSV 1860 mit Knall-Effekt

1860-Neuzugang Joseph Boyamba zeigt sich in seinem ersten Spiel als Löwe mutig und mit Torinstinkt.

Schnell, offensiv flexibel und auch noch torgefährlich: In Aschau deutete Joseph Boyamba an, warum ihn die Löwen geholt haben.

München - Erstes Spiel, erster Treffer – was für ein Einstand! Joseph Boyamba war für das Auftakt-Testspiel gegen Waldkirchen (8:0) noch gar nicht spielberechtigt, nun leitete er das (späte) blaue Schützenfest am Mittwochabend beim SV Aschau ein – und begeisterte damit die Mannschaft und seinen Trainer Michael Köllner.

Obwohl Boyamba beim 7:0 gegen den Kreisligisten nur einen Treffer beisteuerte, zeigte der 25-Jährige sofort, welche Gefahr von ihm ausgeht. "Er ist ein flinker Bursche, extrem spielstark", urteilte Köllner in Aschau über den torgefährlichen Neuzugang.

1860-Neuzugang Boyamba netzte eiskalt gegen Aschau ein

In der 58. Minute war er zur Stelle und netzte eiskalt ein, als Aschaus Torhüter Martin Fleißner einen Ball von Nathan Wicht unsauber abwehrte. Bum-Bum-Boyamba! Bis dahin hatten sich die Löwen in Aschau extrem schwergetan und die beiden neuen Offensivspieler Meris Skenderovic und Albion Vrenezi keine Torchance für sich nutzen können.

Zur Halbzeit wechselte Köllner die Mannschaft einmal durch und brachte auch Boyamba für die Offensive, wo er als Zehner, auf den Flügeln und als Mittelstürmer spielen kann. Waldhof Mannheim setzte ihn die meiste Zeit auf rechts ein, im Test gegen Aschau hielt er sich vor allem links auf.

Boyamba in der 1860-Offensive flexibel einsetzbar

Der 25-Jährige kam erst vergangene Woche ablösefrei nach Giesing. In Mannheim brachte es Boyamba in zwei Saisons auf 17 Tore und sechs Assists. Dazu kommen 38 Tore in 127 Regionalliga-Spielen, unter anderem für den BVB II.

Geschäftsführer Günther Gorenzel schätzt an ihm besonders, dass er offensiv so flexibel einsetzbar ist. Er "bringt große athletisch und spielerische Fähigkeiten gepaart mit hohem Tempo mit, welche uns in der Offensive noch mehr Möglichkeiten verschaffen."

Dieses Tempo zeigte er auch gegen Aschau, als er in der 81. Minute hellwach den Ball annahm, die Lücke suchte und den Ball zum gerade eingewechselten Milos Cocic in die Mitte schob. Der vollendete – 4:0 – und bedankte sich bei Boyamba. Perfekt kombiniert. Mehr Breite im Kader bedeutet auch: (noch) mehr Optionen in der Offensive. Gerade die sollen den Löwen beim Aufstieg helfen, sagte Köllner in Aschau. Da könnte der Neue mit der Nummer 33 Gold wert sein.