Bender-Zwillinge entscheiden sich gegen 1860 und für den DFB

Aus der erhofften Rückkehr zu ihrem Herzensverein wird nichts, Lars und Sven Bender gehen als Co-Trainer in den DFB-Jugendbereich. Für Sechzigs Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hatte sich sehr um die Zwillinge bemüht.

München - Die Bender-Zwillinge schlagen ein Jahr nach dem Ende ihrer Profi-Karriere einen neuen Weg ein - und der führt sie nicht wie zuletzt vermutet zu ihrem Ex-Klub TSV 1860.

Bender-Zwillinge werden Co-Trainer in der DFB-Jugend

Wer gedacht hatte, die beiden könnten trotz ihrer gerade erst bestätigten Co-Trainer-Tätigkeit im U-Bereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) - Lars wird Co-Trainer der U15, Sven assistiert bei der U16 - zusätzlich noch für die Löwen arbeiten, sieht sich nun getäuscht.

Die Nationalspieler und Zwillingsbrüder Sven (links) und Lars Bender 2012 während eines Trainingslagers in Südfrankreich. Jetzt wollen die beiden Ex-Löwen der DFB-Jugend etwas zurückgeben. © Andreas Gebert/dpa

"Wir waren in den Gesprächen sehr weit, Details waren ausgearbeitet. Dann kam aber das Angebot vom DFB. Dort haben sie die Möglichkeit, alle ihre Trainerscheine zu machen. Zudem ist die Arbeit beim DFB eine Riesen-Chance für ihre Karrieren. Nur leider stehen sie dadurch in einem Interessenkonflikt, wenn sie auch gleichzeitig bei uns im Nachwuchs arbeiten würden", sagte Sechzigs Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel der .

Günther Gorenzel: "Angedacht war eine Position im Nachwuchsbereich"

Bereits vor zwei Jahren sei es der Plan gewesen, "dass sie ihre großartigen Karrieren bei uns als Spieler beenden", erklärte der 50-Jährige. Danach sei man "immer im Austausch" gewesen: "Angedacht war eine Position im Nachwuchsbereich."

Gorenzel will aber weiter darum kämpfen, dass Lars und Sven Bender bei den Löwen als Aushängeschilder im Jugendbereich wirken: "Ich habe mit beiden eine enge, gute und vertrauensvolle Beziehung, und das bleibt auch so. Wer weiß, was in den nächsten Jahren kommen wird, und eine Rückkehr haben sie kategorisch nicht ausgeschlossen."

Bender-Zwillinge: "Haben gemerkt, dass wir etwas zurückgeben wollen"

Die Ex-Nationalspieler und olympischen Silbermedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro (2016) sehen ihre Zukunft momentan allerdings beim DFB.

"Der Fußball hat uns sehr viel gegeben und letztlich unser komplettes bisheriges Leben geprägt", wurden die beiden Ex-Nationalspieler (33) nach ihrer Vorstellung auf der Verbandswebsite zitiert. Und: "Wir haben nach unserer Karriere eine Auszeit gebraucht und gemerkt, dass wir nun auch etwas zurückgeben wollen."