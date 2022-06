Blaue Aushängeschilder: Die Rückkehr der Bender-Zwillinge zum TSV 1860

Die Zwillingsbrüder Lars und Sven Bender haben einst das Nachwuchsleistungszentrum der Löwen durchlaufen, bevor sie die ganz große Fußballbühne eroberten. Bald arbeiten die Ex-Nationalspieler wieder für den TSV 1860.

Sven und Lars Bender schafften den Sprung aus der Jugend des TSV 1860 in die Bundesliga. Nun kehren sie zu den Löwen zurück.

München - Wenn doch nur die Bender-Zwillinge wieder mit dem Löwen auf der Brust auflaufen könnten. Das war der Traum vieler Löwen, es war nach AZ-Informationen seit Jahren der Plan von Sport-Boss Günther Gorenzel, die einstigen Löwen Lars und Sven Bender aus der Bundesliga zurück zu den Sechzgern zu holen. Ins Profi-Trikot wird das 33-jährige Duo zum Löwen-Leidwesen nicht mehr schlüpfen.

Lars und Sven Bender spielten gemeinsam bei den Löwen. © imago/MIS

TSV 1860: Reisinger deutete Bender-Rückkehr zuletzt bereits an

Und doch ist die Rückkehr der Bender-Brüder fast perfekt. Wie die " " berichtet, arbeiten die einstigen Nationalspieler schon bald wieder für den TSV 1860: Als Aushängeschilder des Nachwuchsleistungszentrums der Blauen, dem sie einst selbst entwuchsen – sowie als Markenbotschafter der Giesinger. Der Verein wollte den Deal auf AZ-Nachfrage noch nicht bestätigen, erklärte aber vielsagend, dass man an einer Rückkehr arbeite und sich dazu äußern werde, sobald es spruchreif sei. Gut möglich, dass der Deal auch mit dem neuen NLZ-Namensgeber Baywa zusammenhängt, damit auch eine halbwegs vernünftige Entlohnung dabei herausspringt.

Präsident Robert Reisinger hatte kürzlich bereits im Podcast "Giesinger Bergfest" verraten: "Günther Gorenzel hat mit den Bender-Zwillingen Gespräche geführt. Mein letzter Stand ist: Zum Spielen reicht es leider nicht mehr, weil sie zu verletzungsanfällig sind - und sie sich das nicht mehr antun wollen." Letzteres gilt glücklicherweise nicht für ein anderweitiges Engagement.

Bender-Zwillinge durchliefen NLZ des TSV 1860

Dürfte also nicht mehr lange dauern, bis die Benders, ohnehin immer Löwen geblieben, wieder offiziell zu Sechzgern werden und als Repräsentanten das Wappentier tragen. Die bodenständigen Brüder aus Rosenheim, wo sie bei Heimatklub TSV Brannenburg nun wieder in der Kreisklasse kicken, können ihr geballtes Fußballwissen und ihre Erfahrungen als Mentoren an die Junglöwen-Küken weitergeben.

Eine Rolle, die bestens zu den Benders passt. Schließlich waren sie es, zwei junge Löwen, die seit ihrem Wechsel von der SpVgg Unterhaching im Jahre 2002 das NLZ durchliefen und in vier Jahren zu hochtalentierten Profis heranreiften. 2009 zogen sie weiter, die Zwillinge eroberten die ganz große Fußball-Bühne.

Bender-Zwillinge: Profikarriere bei Bayer Leverkusen beendet

Sven wechselte für 1,5 Millionen Ablöse zu Borussia Dortmund. Dort holte er zwei Mal Meisterschaft und DFB-Pokal sowie den Supercup und wurde zum Nationalspieler (sieben Länderspiele). Lars ging für 2,5 Millionen zu Bayer Leverkusen und holte zwar keine Vereinstitel, darf aber mit 19 Länderspielen (vier Tore) auf etwas mehr Einsätze im DFB-Trikot zurückblicken als sein Bruder.

Ein erfreuliches Wiedersehen gab es im Sommer 2017, als der Sven zum Lars kam und nach Leverkusen wechselte. Und eine Rückkehr zu den Wurzeln? "Sag' niemals nie", meinten beide in der "ran Bundesliga Webshow", als sie im Winter 2020 ihr Karriereende für das Ende der laufenden Spielzeit ankündigten: "Was man schon sagen kann: Wir hatten immer ein blaues Löwen-Herz. Für uns war es damals das Größte, für unseren Verein zu spielen."

Nun haben die Sechzger ihre Benders wieder, voraussichtlich ab der neuen Saison. Zwar nicht in Fußballschuhen auf dem Rasen, aber mit ihrem geballten Erfahrungsschatz im Kopf.

Und mit dem Löwen im Herzen...