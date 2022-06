Testspiel im Liveticker: SV Aschau/Inn gegen TSV 1860 München – Endstand 0:7

Funfact aus der Veilchen Arena, während das Spiel so vor sich hin plätschert: Die Löwen waren 2011 schon mal hier zu Gast, um das neue Flutlicht auf dem Sportplatz einzuweihen. Es kam, wie es kommen musste. Nach 35 gespielten Minuten gab eine Sicherung den Geist auf und die 22 Kicker standen im Dunkeln. Am Ende stand es 0:17 und die Sechzger fuhren mit einer Anekdote mehr wieder in die Landeshauptstadt. Mal schauen, ob das Flutlicht heute hält. Noch ist es hell genug.