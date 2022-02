In ungewohnter Rolle: Ex-Löwe Sascha Mölders kehrt ins Grünwalder Stadion zurück

Ende 2021 trennten sich die Wege des TSV 1860 und Sascha Mölders. Am Montag kehrt der Stürmer nach Giesing zurück – in ungewohnter Rolle.

München - Es ist fast ein Vierteljahr her, seit sich Sascha Mölders zuletzt das Trikot der Löwen überstreifte. Bei der 2:5-Pleite gegen Magdeburg am 4. Dezember 2021 stand der Stürmer das letzte Mal für den TSV 1860 München auf dem Platz.

"Wampe von Giesing" kehrt ins Grünwalder zurück

Was folgte, war ein unwürdiges Theater, welches zunächst in die Freistellung des Löwen-Torjägers mündete und kurz nach Weihnachten mit der endgültigen Trennung im "beiderseitigen Einvernehmen" endete.

Mittlerweile ist Mölders für Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga aktiv und zeigte sich für seinen neuen Klub am Samstag besonders treffsicher. Beim 4:0-Auswärtserfolg gegen Pirmasens erzielte Mölders drei Tore. Und am kommenden Montag kehrt die einstige "Wampe von Giesing" ins Stadion an der Grünwalder Straße zurück.

An der Seite von Kommentator Alex Klich wird der 36-Jährige auf Magenta Sport das Spiel der Sechzger gegen Halle (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) als TV-Experte begleiten.

Sascha Mölders wird beim Löwen-Spiel gegen Halle als TV-Experte fungieren. © Screenshot: MagentaSport

Man darf gespannt sein, wie der langjährige Löwen-Kapitän von den Fans des TSV 1860 München begrüßt wird. Gegen den Halleschen FC sind 7.500 Zuschauer im Stadion zugelassen. Der Kartenverkauf lief zuletzt allerdings stockend.