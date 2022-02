TSV 1860: Köllner spricht Klartext - und gibt klare Marschroute vor

Die bittere Pleite im Stadtduell bei Türkgücü wirkt beim TSV 1860 noch immer nach. Am Freitag geht Trainer Michael Köllner erneut hart mit seiner Mannschaft ins Gericht - am Montag soll gegen Halle eine Wiedergutmachung her.

18. Februar 2022 - 14:57 Uhr | AZ

Löwen-Coach Michael Köllner war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Türkgücü alles andere als zufrieden. © IMAGO / Oryk HAIST