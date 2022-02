Nach Pleite gegen Türkgücü: TSV 1860 hadert mit Elfmeter-Entscheidung

Der TSV 1860 verliert das Stadtderby gegen Türkgücü München mit 1:2. Nach der Partie hadern Michael Köllner und Stefan Lex mit einer Schiedsrichterentscheidung.

München – Es war die Vorentscheidung der Partie: Sercan Sararer trifft in der 85. Minute per Strafstoß zum 2:0 für Türkgücü.

Doch laut Michael Köllner hätte es den Elfmeterpfiff gar nicht geben dürfen. In einem Zweikampf mit Sechzigs Niklas Lang geht Eric Hottmann, Torschütze zum 1:0, zu Boden.

"Er spielt den Ball. So wie der Ball die Richtung ändert, war Niki Lang mit der Fußspitze dran und hat den Ball nach außen bugsiert", sagte der Löwen-Coach nach Ansicht der TV-Bilder bei "Magenta Sport".

Lex: Niklas Lang spielt "erst den Ball weg"

Auch Kapitän Stefan Lex pflichtete seinem Trainer bei. "Ich weiß nicht, ob es ein Elfmeter war. In meinen Augen spielt er erst den Ball weg", erklärte auch Stefan Lex bei "Magenta Sport". "Aber es hilft nichts. Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben."

Zwar konnte der TSV 1860 durch einen Sololauf von Richard Neudecker in der 90. Minute noch auf 1:2 verkürzen, am Ende reichte es aber nicht mehr für einen Punktgewinn. Nach zuvor sechs Spielen in Folge ohne Pleite ist die Löwen-Serie gerissen, ausgerechnet im Stadtderby gegen den kriselnden Nachbarn Türkgücü.