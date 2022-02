1860-Trainer Köllner kritisiert seine Mannschaft scharf: "Technisch zu schlecht"

Der TSV 1860 liefert im Stadtduell gegen Türkgücü München eine enttäuschende Leistung und verliert 1:2. Trainer Michael Köllner übt danach deutliche Kritik an seiner Mannschaft, auch Kapitän Stefan Lex ist konsterniert: "Wir haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben."

München - Das war viel zu wenig, liebe Löwen! Im Stadtduell bei Türkgücü München am Mittwochabend wollte der TSV 1860 nach den beiden Unentschieden zuletzt unbedingt wieder einen Dreier einfahren, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten. Gesehen hat man davon aber wenig bis nichts.

Gegen den auch sportlich tief in der Krise steckenden Stadtrivalen - Türkgücü hatte seit Oktober (!) nicht mehr gewonnen - lieferten die Löwen eine enttäuschende Leistung ab und musste sich im Olympiastadion verdient mit 1:2 geschlagen geben.

Köllner nach Derby-Pleite angefressen: "Das ist richtig beschissen!"

Auch Trainer Michael Köllner war nach der Pleite im Stadtduell aufrichtig konsterniert. "Es war eine schmerzhafte Niederlage. Wir sind richtig enttäuscht. Wir haben es heute nicht geschafft, im eigenen Ballbesitz Kontrolle ins Spiel reinzubringen", meinte der Oberpfälzer und wurde konkret: "Dazu waren wir heute technisch zu schlecht." Nach dem Seitenwechsel sei seine Mannschaft zwar besser im Spiel gewesen, schaffte es jedoch kaum, sich wirkliche Torchancen herauszuspielen.

"Wir hatten zu viele Ungenauigkeiten in unserem Spiel, um ins Rollen zu kommen, viele technische Fehler. Dann wird’s halt schwer, wenn du nachlaufen musst, dir den Ball holen musst und wiederaufbauen musst. Von daher war es technisch ein ganz schlechtes Spiel von uns", so die scharfe Kritik des 52-Jährigen.

Für den Oberpfälzer war es ein Rückschlag, die Niederlage würde der Mannschaft "mental zusetzen, weil wir die drei Punkte unbedingt holen wollten. Das ist richtig beschissen!"

TSV 1860: Acht Punkte Rückstand auf Relegationsplatz

Auch Kapitän Stefan Lex, der ebenfalls weit unter seinen Möglichkeiten zurückblieb (AZ-Note 5), gab sich selbstkritisch. "Wir hätten deutlich besser spielen können, als wir es gemacht haben. Über weite Strecken haben wir nicht so gespielt wie eine Mannschaft, die zuvor sechs Spiele ungeschlagen war", so der gebürtige Erdinger: "Wir hatten uns mehr vorgenommen, vor allem vor unseren Fans. Wir wollten das Spiel machen. Das haben wir leider nicht geschafft!

In der aufgrund einiger Nachholspiele noch immer verzerrten Tabelle bleibt Sechzig nach der Niederlage bei 37 Punkten stehen, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt acht Punkte. Vom Aufstieg will Köllner aber ohnehin nichts wissen. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir unser Spiel wieder auf den Platz bekommen. Das hat man schon in Meppen und in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig gesehen, dass uns fußballerisch noch etwas abgeht", so der Löwen-Coach.