Personal-Update zum TSV 1860: So stehts um die Sorgenkinder Wein und Willsch

Mit Marius Willsch und Daniel Wein haben zwei wichtige Stützen der Vorsaison einen Großteil dieser Spielzeit verletzungsbedingt verpasst. Nun geht es bei beiden bergauf, Willsch steht sogar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining.

München - Sportlich läuft es beim TSV 1860 derzeit nicht nach Wunsch, in Sachen Personal gibt es an der Grünwalder Straße 114 aber positives zu vermelden: Der schwer verletzungsgeplagte Marius Willsch wird in absehbarer Zeit wieder mit seinen Teamkollegen trainieren können. Dies teilte Trainer Michael Köllner am Freitag mit.

TSV 1860: Marius Willsch vor Rückkehr ins Mannschaftstraining

"Willsch ist wieder im Lauftraining und wird in den nächsten Tagen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen", sagte der Löwen-Coach über seinen Rechtsverteidiger. Willsch hatte im vergangenen Jahr über Monate hinweg mit einer Schambeinentzündung zu kämpfen und feierte erst Ende Oktober sein Comeback. Seit Januar fällt er erneut aus, dieses Mal aufgrund einer Patellasehnenverletzung.

Der Ausfall des 30-Jährigen schmerzt. In der vergangenen Saison war Willsch unter Köllner auf der Rechtsverteidigerposition absolut gesetzt und verpasste lediglich drei Spiele aufgrund einer Sperre und einer Muskelverletzung. In dieser Spielzeit wurde er hauptsächlich von Yannick Deichmann ersetzt, der aber eigentlich für die Offensive verpflichtet wurde.

Auch Wein und Staude fallen gegen Halle erneut aus

Im Vergleich zum Stadtduell gegen Türkgücü (1:2) am Mittwoch wird sich laut Köllner beim Heimspiel gegen den Halleschen FC (Montag, 19 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) personell nicht viel verändern. "Mit Daniel Wein und Keanu Staude fallen zwei Spieler verletzt bzw. krankheitsbedingt aus", teilte der Löwen-Coach mit. Staude fällt aktuell aufgrund einer Herzmuskelentzündung aus und fehlt bis auf weiteres.

Bei Wein stellt sich die Situation ähnlich dar wie bei Willsch. Er hatte ebenfalls bereits die ersten Wochen der Saison aufgrund von Problemen an der Achillessehne sowie eines Zehenbruchs verpasst. Nach anhaltenden Schmerzen wurde im November bei einer MRT-Untersuchung eine Fußverletzung festgestellt, seitdem fällt er aus.