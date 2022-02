Keine Lust aufs Halle-Heimspiel? TSV 1860 startet Tagesverkauf im Grünwalder

München - Der TSV 1860 darf am kommenden Montag im Heimspiel gegen den Halleschen FC (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) 7.500 Zuschauer begrüßen. Aber ob es wirklich so viele werden, darf mittlerweile schwer bezweifelt werden.

Nach der trostlosen Vorstellung im Derby gegen Türkgücü und der verdienten Niederlage (1:2) haben offenbar nicht sehr viele Löwen-Anhänger Lust auf die Partie. Das bei Fans und Spielern ungeliebte Montagabendspiel trägt sein Übriges dazu bei.

Tickets für 1860 gegen Halle am Montagabend an der Kasse im Grünwalder Stadion

Der Vorverkauf verlief bislang schleppend, bereits am Freitagnachmittag gingen die Tickets in den freien Verkauf über. Am Sonntag teilten die Löwen mit: "Am Spieltag öffnen wir ab 17 Uhr die Kasse Nord/Ost und die Kasse West für spontane Käufe." Damit können sich am Montag Kurzentschlossene direkt am Grünwalder Stadion noch eine Karte kaufen.

Zuvor hatten die Dauerkarteninhaber des TSV 1860 ein exklusives Vorverkaufsrecht, offensichtlich haben von diesem aber nicht alle gebraucht gemacht

Gegen Halle müssen die Zuschauer nach der neuesten Corona-Verordnung nur noch einen 2G-Nachweis erbringen, der zusätzliche Test entfällt.