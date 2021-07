Hygienekonzept genehmigt: TSV 1860 testet gegen Wacker Burghausen vor Zuschauern

Der TSV 1860 darf das Testspiel gegen Wacker Burghausen am Sonntag vor Fans bestreiten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat die Stadt das Hygienekonzept genehmigt.

München - Der TSV 1860 darf sein Vorbereitungsspiel am kommenden Sonntag (16 Uhr, im AZ-Liveticker) auf dem vereinseigenen Trainingsgelände vor Zuschauern bestreiten. Dies teilten die Löwen am Donnerstag mit.

Aufgrund des genehmigten Hygienekonzepts und der Gegebenheiten am Trainingsplatz ist der Zugang zum Testspiel auf dem Fünferplatz auf 186 Fans begrenzt. Die Karten gehen am Donnerstagabend (18 Uhr) in den Verkauf und werden nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst" für fünf Euro über das Online-Ticketportal der Löwen verkauft.

1860-Testspiel: Kein direkter Kontakt zur Mannschaft möglich

Wer Zugang zum Fünferplatz erhalten will, muss sein personalisiertes Ticket und seinen Personalausweis vorzeigen. Beim Löwenstüberl und im Fanshop kann man aber auch ohne Ticket vorbeischauen.

Beim Besuch des Spiels gibt es allerdings einiges zu beachten: So ist kein direkter Kontakt zu Mannschaft, Trainerstab und Betreuern möglich. Zudem herrscht auf dem kompletten Trainingsgelände eine FFP2-Maskenpflicht und jederzeit ist der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten.