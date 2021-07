Für die Löwen ist die Partie gegen Wacker Burghausen das vierte Testspiel in dieser Vorbereitung. In den bisherigen drei Testspielen gab es zwei Siege (8:2 gegen Heimstetten, 2:1 gegen Austria Klagenfurt) und eine Niederlage (0:1 gegen SV Ried). Vor dem Saisonstart in zwei Wochen ist außerdem noch ein letzter Härtetest beim 1. FC Nürnberg geplant, dieser ist allerdings noch nicht offiziell terminiert.