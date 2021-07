Ex-Löwe Matthew Durrans wechselt zum FC Edmonton

Ex-1860-Spieler Matthew Durrans hat einen neuen Verein gefunden. Für den Kanadier geht es zurück in die Heimat zum FC Edmonton.

Matthew Durrans spielte bereits in der Jugend für den TSV 1860.

München - Matthew Durrans durchlief mehrere Jugend- sowie U-Mannschaften beim TSV 1860, bei den Profis spielte er allerdings nie wirklich eine große Rolle. Unter Trainer Michael Köllner hat es für den Angreifer gerade mal für zwei Kurzeinsätze - sieben Minuten gegen Mannheim und eine Minute gegen Duisburg - gereicht.

Matthew Durrans wechselt zu Verein in Kanada

Schon bald war klar, dass sich die Wege am Ende der Saison trennen würden, der 2021 auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert.

Matthew Durrans (r.) bei der offiziellen Löwen-Verabschiedung. © sampics / Stefan Matzke

Nun hat der 22-Jährige einen neuen Verein gefunden, für den Kanadier geht es zurück in die Heimat. Durrans wechselt zum FC Edmonton, das gab der Verein bereits am Dienstag via Twitter bekannt.

"Matt ist ein kanadischer Stürmer, der in jungen Jahren nach Deutschland gegangen ist und ein professioneller Spieler in einem der am entwicklungsförderndsten Ländern der Welt geworden ist", heißt es im Vereinsstatement zur Verpflichtung des ehemaligen Löwen-Spielers.