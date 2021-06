Gorenzel spricht über Kaderplanung: Was ein 1860-Neuzugang mitbringen muss

Den großen Umbruch beim TSV 1860 wird es nicht geben, die Sechzger konnten mit allen Leistungsträgern verlängern. Dennoch sind externe Neuzugänge nicht komplett ausgeschlossen.

München - Günther Gorenzel hat es tatsächlich geschafft: Sechzigs Sport-Geschäftsführer konnte alle 2021 auslaufenden Verträge von Leistungsträgern verlängern. Erst zuletzt war Quirin Moll an der Reihe.

Leistungsträger verlängern bei 1860

Noch vor einigen Monaten sah die Situation an der Grünwalder Straße ganz anders aus: Die Verträge von etlichen Spielern, unter denen sich auch Leistungsträger und Stammspieler befanden, wären in diesem Sommer ausgelaufen. Doch nach und nach gelang es sportlichen Leitung der Sechzger, die Arbeitspapiere der Löwen zu verlängern.

Einzig die Verträge von Dennis Erdmann, Matthe Durrans, Leon Klassen und Ahanna Agbowo wurden nicht weiter verlängert, doch bei diesen Personalien hatte sich bereits seit einiger Zeit ein Ende der Zusammenarbeit abgezeichnet.

Welche Kriterien muss ein Löwen-Neuzugang erfüllen?

Das Gerüst der Löwen bleibt also auch in der kommenden Saison zusammen – den großen Umbruch wird es also nicht geben, wie Gorenzel erst kürzlich beim weiß-blauen Netzwerkabend mitteilte. Dennoch könnte noch der ein oder andere externe Neuzugang kommen. Dabei gehe es Gorenzel nicht nur um die Fähigkeiten auf dem Platz, vielmehr müsse der Kandidat auch "zum Gesamtgefüge der Mannschaft passen" und sich mit den Löwen identifizieren können.

Zuletzt war über Philip Türpitz von Hansa Rostock als potenziellen Neuzugang spekuliert worden, doch Stadtrivale Türkgücü stach die Löwen aus und sicherte sich die Dienste des Angreifers.