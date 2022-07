"Finde das schwierig": Michael Köllner reagiert auf Kritik der 1860-Fans

Die Fans des TSV 1860 haben ihren Unmut am Freitagabend im Testspiel gegen den SV Ried freien Lauf gelassen. Nun hat Michael Köllner zu den Vorfällen Stellung bezogen.

München - Nicht nur der sehenswerte Distanztreffer von Erik Tallig (41.) sorgte beim 1:1 im Testspiel gegen den SV Ried für Aufsehen. Auch die Anhänger des TSV 1860 lieferten reichlich Diskussionsstoff.

Denn: Es gibt mal wieder Spannungen zwischen Teilen der Fanszene und dem Verein. So stand am Freitag unter anderem auf einem Banner, das zwischen den Trainerbänken gut sichtbar aufgehängt wurde: "1860 - Against Sportswashing - Scheiß auf die Scheichs."

Köllner: "Aufpassen, eine moralische Diskussion zu führen"

Neben einer weiteren Spitze gegen Sechzigs Investor Hasan Ismaik, spielen die Anhänger auch auf den vereinbarten Test-Kick gegen Newcastle United (15. Juli) an. Der Premier-League-Klub hatte vor einigen Monaten weit über England hinaus für Schlagzeilen gesorgt, als er von einem Konsortium übernommen wurde, das zu 80 Prozent dem Saudi-Arabischen Staatsfond gehört. Dies kommt bei den Fans nicht gut an!

Michael Köllner nahm nun zu den Vorfällen am Freitag in Windischgarsten Stellung: "Man muss immer ein bisschen aufpassen, eine moralische Diskussion zu führen. Ich finde das schwierig, denn man kann bei jedem etwas finden", sagte der Löwen-Coach und fügte an: "Wir haben in der Vergangenheit auch nicht alles richtig gemacht - und gegen uns spielen trotzdem noch Mannschaften in der Vorbereitung. Newcastle United wurde von einem gekauft, mit dem Geld, was der hat. Ich weiß nicht, ob es uns zusteht, immer die Dinge zu bewerten, vor allem in Zeiten, in denen wir ganz andere Themen haben in Europa. Einigkeit sieht für mich anders aus."

Löwen-Fans zeigten beim Testspiel gegen Ried ein Banner mit der Aufschrift: "1860 - Against Sportswashing - Scheiß auf die Scheichs" © privat

Köllner froh über das Testspiel

Köllner betonte, dass er für das Sportliche verantwortlich sei und glücklich über dieses Testspiel sei. "Wir haben uns in den letzten Jahren immer schwer getan, gute Gegner zu finden. Von daher bin ich froh, dass wir für den Ernstfall Dritte Liga und DFB-Pokal testen können", so der Oberpfälzer.

Eine Woche nach der Generalprobe gegen die Engländer treffen die Löwen zum Auftakt der Drittliga-Saison auf Dynamo Dresden (23. Juli, 14.30 Uhr). Sechs Tage später kommt es zum Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund (29. Juli, 20.45 Uhr).