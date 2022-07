"Das bleibt hängen": 1860-Coach Michael Köllner hadert mit Remis gegen Ried

Die Siegesserie in der Vorbereitung ist gerissen! Der TSV 1860 trennt sich im Test gegen Ried mit 1:1. Für Löwen-Coach Michael Köllner ein ärgerliches Unentschieden.

München - Nach vier Siegen und 27:0-Toren, konnte der TSV 1860 am Freitagabend erstmals ein Testspiel in der Sommer-Vorbereitung nicht für sich entscheiden.

Gegen den SV Ried kamen die Löwen nicht über ein 1:1 hinaus. Umso ärgerlicher, dass der Ausgleichstreffer des österreichischen Bundesligisten erst kurz vor Schluss fiel.

Köllner: "Ärgerlich ist, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben"

"Ärgerlich ist, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, das bleibt hängen. Wir haben eine sehr, sehr starke erste Hälfte gespielt, das war griffiger und guter Fußball. Ried hat uns schon gefordert", sagte Michael Köllner über das Remis. Erik Tallig brachte die Löwen mit einem sehenswerten Distanzschuss (41.) kurz vor der Pause in Führung.

"In der zweiten Hälfte haben sich beide Mannschaften viel neutralisiert. Und trotzdem hat Quirin Moll zwei richtig gute Schüsse abgesetzt. Du musst das Spiel eigentlich über die Zeit bringen", so der Löwen-Coach. Doch Philipp Birglehner (88.) sorgte mit dem ersten Löwen-Gegentor in der Vorbereitung für den 1:1-Endstand.

Köllner: Vorbereitung auf das Testspiel nicht optimal gewesen

Suboptimal sei die Vorbereitung auf das Duell aufgrund der langen Anreise nach Windischgarsten und des verzögerten Anpfiffs wegen eines Gewitters gewesen: "Für uns war es nicht so einfach. Wir hatten am Donnerstag frei, am Freitag saßen wir ein paar Stunden im Bus, ohne Training und haben mehr oder weniger aus der kalten Hose raus gespielt - dann sitzt du vor dem Spiel auch noch wegen dem Wetter eine Stunde in der Kabine", erklärte Köllner.

Der Löwen-Tross bereitet sich noch bis Donnerstag in Österreich auf die neue Saison vor. Am Mittwochabend (18.30 Uhr im AZ-Liveticker) findet der zweite Test im Trainingslager gegen den LASK statt.