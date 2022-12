Die Löwen auf Weltreise: 1860-Kicker senden Urlaubsgrüße in die Heimat

Kraft sammeln vor der anstrengenden Rückrunde: Die Spieler des TSV 1860 haben sich auf dem Erdball verteilt und machen Urlaub. Wohin zieht es die Kicker und Coach Köllner?

München – Es herrscht gähnende Leere am 1860-Trainingsgelände an der Grünwalder Straße. So ziemlich alle Löwen sind ausgeflogen und genießen ihren Urlaub an den Traumorten dieser Welt. Kraft tanken für die anstrengende Rückrunde! Für den 1860 München stehen schließlich noch genug Spiele bei Nieselregen und drei Grad an. Insofern gönnt man den Löwen die großen und kleinen Reisen. Ein kleiner Überblick, wo Verlaat und Co. Urlaub machen.

Bei vielen 1860-Akteuren steht ein Dubai-Urlaub auf dem Plan

Viele Löwen zieht es in der WM-Pause nach Dubai. Nicht etwa die nahe Lage zum WM-Ausrichter Katar ist der Grund. Sonne und angenehme Temperaturen locken die meisten an. Michael Köllner trat den Trip nach Katar aus seinem Dubai-Urlaub trotzdem an und besuchte das Spiel Deutschland gegen Spanien. Albion Vrenezi und Erik Tallig düsen mit einem Quad durch die nahe Wüste. Allerdings jeder für sich.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Torjäger Marcel Bär planscht im Pool und besucht mit der Familie das riesige Aquarium in Dubai.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Löwen-Abwehrmann Verlaat ist im Vietnam-Urlaub

Für viele Asien-Reisende ist Vietnam immer noch das Traumland. So auch für Jesper Verlaat. Der Löwen-Verteidiger ist klassisch als Rucksackreisender unterwegs und schlägt sich von Norden aus durchs Land. Die typischen Stopps klappert auch er ab: Die Reisterrassen in Sapa besucht er ebenso wie die berühmte Ha Long Bucht.

Jesper Verlaat in Vietnam

Australien, Thailand und Kapstadt – die Löwen in freier Wildbahn

Ganz weit weg hat es Fabien Greilinger verschlagen. Er sendet Urlaubsgrüße aus dem australischen Sydney.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ebenfalls auf der Südhalbkugel ist Christopher Lannert. Ihn zog es in die Kap-Region um Kapstadt in Südafrika. In Sportschuhen wanderte er auf den Signal Hill und genoss den Traumausblick auf den Tafelberg und die Lions Head.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf eine bekannte thailändische Insel verschlug es Tim Rieder. Koh Samui heißt sein Ziel. Gab es zuvor noch den ein oder anderen Regenschauer, ist inzwischen bestes Sommerwetter angesagt.

Affen statt Löwen: Fynn Lakenmacher und der Amazonas-Urlaub

Auf einen anderen Kontinent hat 1860-Stürmer Fynn Lakenmacher verschlagen. Aus dem Amazonas postete er ein Foto, wie zwei kleine Affen auf seiner Schulter sitzen. Ein Löwe und zwei Affen scheinen sich gut zu vertragen. Semi Belkahia urlaubt in Mexiko auf der Halbinsel Yucatan.

Ein Löwe und zwei Affen - Fynn Lakenmacher am Amazonas

Tolle Bilder, die die Fans in der Heimat erreichen. Am 12. Dezember werden alle Spieler gut gebräunt und fit wieder zum Training in Giesing erwartet.

Die nächste Portion Fernweh wird es dann wohl erst wieder aus dem Trainingslager in der Türkei geben.