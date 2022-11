Treu in der Fremde: TSV 1860 auf Platz zwei in der Auswärtsfahrer-Tabelle

Auf die Löwen-Fans ist wie immer Verlass! Mehr als 2.000 Anhänger begleiteten den TSV 1860 im Durchschnitt bei den Auswärtsspielen.

In Bayreuth stellten die Löwen-Fans einen Zuschauerrekord auf.

München - Bei der 0:1-Auswärtsniederlage in Bayreuth stellte der TSV 1860 einen neuen Saisonrekord in der 3. Liga auf.

Insgesamt 6.000 Löwen-Fans reisten Ende Oktober nach Oberfranken – so viele Anhänger begleiteten eine Mannschaft in dieser Spielzeit noch nie in der Fremde.

Über 2.000 Fans begleiteten die Löwen im Durchschnitt auswärts

Für Platz eins in der Auswärtsfahrertabelle hat dies aber bisher knapp noch nicht gereicht. Die Sechzger belegen hinter Rot-Weiss Essen den zweiten Rang in diesem Ranking. Laut " " wurde 1860 in dieser Saison durchschnittlich von 2.047 Fans begleitet.

Die Essener-Anhänger unterstützten ihr Team in der Fremde im Durchschnitt mit 2.335 Fans. Mit großem Abstand auf das Führungsduo folgen Dynamo Dresden (1.537) und der 1. FC Saarbrücken (1.405) auf den Plätzen drei und vier. Der fünftplatzierte MSV Duisburg kann gar nur noch eine dreistellige Anzahl an Auswärtsfans im Durchschnitt stellen (845).

Im Liga-Durchschnitt reisen 627 Fans ihrer Mannschaft hinterher – deutlich weniger also als die treuen Löwen-Anhänger.