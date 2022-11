TSV-1860-Investor Hasan Ismaik bläst zur Aufholjagd: "Jeder muss den Erfolg wirklich wollen!"

Nach vier Drittliga-Partien ohne Sieg sind die Sechziger auf Platz sechs abgerutscht. Pünktlich zum ersten Advent hat Investor Hasan Isamik die Sechzger mit einer emotionalen Botschaft aufgerüttelt.

Will mit seinen Löwen in dieser Saison noch aufsteigen: Investor Hasan Ismaik.

München - Während die TSV-Profis die besinnliche Zeit des Jahres im Urlaub genießen, ist Investor Hasan Ismaik in Sorge. Grund: Seine Löwen sind vor der Winterpause durch vier sieglose Partien in Folge auf Tabellenplatz sechs abgestürzt. Deshalb hat sich der Jordanier jetzt mit einer klaren Adventsbotschaft an das Team gewandt. Ismaik schreibt auf Instagram: "Vielleicht ist diese Konstellation für jeden Beteiligten der allerletzte Weckruf, dass es im Fußball nie mit halber Kraft funktioniert, sondern nur mit Fleiß und vollem Einsatz. Das gilt für alle."

Ismaik will Leistungssteigerung der Sechziger sehen

In der Rückrunde erwartet der 45-Jährige eine deutliche Leistungssteigerung von der Mannschaft unter Sechzig-Trainer Michael Köllner. "Wir alle haben eine Aufgabe: Die Löwen wieder zu diesem Verein zu machen, der früher ganz München fasziniert hat und eine feste Größe im deutschen Fußball war", so Ismaik weiter. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert der Investor mehr Zusammenhalt innerhalb des Teams. "Jeder muss den Erfolg wirklich wollen und sollte nicht dagegen steuern."

Absturz für Löwen-Investor unerklärlich

Für die jüngste Sieglos-Serie findet Ismaik keine Antwort: "Warum machen wir uns immer selbst das Leben schwer? Warum lassen wir zu, dass wir nicht als Einheit wahrgenommen werden?" Antworten auf diese Fragen soll nun Michael Köllner finden, um die Münchner zurück auf die Erfolgsspur zu bringen. Gelingt dem Fuchsmühler die erfolgreiche Löwen-Aufholjagd, könnte diese am Ende mit dem Aufstieg gekrönt werden.