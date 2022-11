1860-Coach Michael Köllner schwärmt von WM: "Absolut begeistert, was Katar hier auf die Beine stellt"

Michael Köllner machte während seines Urlaubs einen Abstecher nach Katar. Vom Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2022 zeigte sich der Trainer des TSV 1860 begeistert.

München - Der TSV 1860 befindet sich derzeit in der WM-Pause. Neben den Spielern tankt auch Michael Köllner seine Kräfte im warmen Süden auf. Der Löwen-Coach weilt aktuell zur Erholung in Dubai.

Nicht unweit von Köllners Urlaubsort liegt auch Katar, einen Abstecher zur Fußball-Weltmeisterschaft konnte sich der Oberpfälzer also nicht verkneifen. Beim 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien war Sechzigs Übungsleiter live vor Ort im Stadion und zeigte sich vom Gastgeberland begeistert.

Köllner: "Da könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden"

"Egal wo ich hingehe, ich treffe nur freundliche Leute. Da könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden", sagte Köllner gegenüber der " ". "Ich glaube schon, dass das alles in der Berichterstattung in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Darum bin ich immer gerne vor Ort: Um mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen." Und dieser fällt absolut positiv aus: "Ich bin absolut begeistert, was Katar hier auf die Beine stellt."

Eine klare Meinung hat Köllner auch zu den politischen Diskussionen rund um die WM: "Fußballer spielen Fußball. Und Politiker machen Politik. An das sollte man sich eigentlich immer erinnern", so der 52-Jährige. "Auf dem Rücken der Spieler irgendwelche Botschaften verbreiten, die das Land behandeln, in dem viele Leute noch nie waren", davon hält Köllner überhaupt nichts.