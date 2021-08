DFB-Pokal: Buchmacher sehen TSV 1860 gegen Darmstadt als klaren Favoriten

Der TSV 1860 geht als unterklassiger Gegner ins Pokal-Duell gegen den SV Darmstadt 98, die Buchmacher sehen die Löwen dennoch in der Favoritenrolle.

Der TSV 1860 will am Freitagabend in die 2. Runde des DFB-Pokals einziehen.

München - Flutlicht-Highlight im Grünwalder Stadion: Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 den SV Darmstadt 98 in der ersten Runde des DFB-Pokals (20.45 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker). Als Drittligist gehen die Löwen nominell mit der Rolle des Außenseiters in die Partie - doch die Lilien hatten zuletzt mit einigen Problemen zu kämpfen. Gelingt dieses Jahr endlich mal wieder der Einzug in die 2. Runde?

"Es ist eine schwere, aber keine unlösbare Aufgabe", lautet die Einschätzung von Trainer Michael Köllner: "Wir müssen uns maximal strecken, werden aber voller Überzeugung und mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Denn wir wissen, was wir können und haben eine starke Mannschaft." Eine Mannschaft, die Darmstadt durchaus schlagen kann.

Wettanbieter einig: 1860 gegen Darmstadt Favorit

Dieser Meinung sind zumindest die Buchmacher, die durch die Bank an einen Sieg der Sechzger in der regulären Spielzeit glauben. Blickt man auf die Wettquoten für die Löwen-Partie am Freitagabend, lässt sich mit einem Sieg von 1860 folglich nicht allzu viel verdienen.

So bietet der Anbieter "bwin" für ein Weiterkommen der Löwen in der regulären Spielzeit mit 1,78 eine recht überschaubare Quote (Stand: 5. August, 16.45 Uhr). Bei einem Sieg von Darmstadt wird der Einsatz mit 3,8 multipliziert. Vergleichbare Quoten gibt es bei den Konkurrenten "unibet", "bet365", "bet at home" und "betway".

Von den großen Wettanbietern haben die Buchmacher "tipico" augenscheinlich das geringste Zutrauen in die Lilien. Für ein Weiterkommen in der regulären Spielzeit gibt es eine durchaus lukrative Quote von 4,2, 1860 kommt auf 1,8.