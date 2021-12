Beben beim TSV 1860: Kapitän Sascha Mölders wird mit sofortiger Wirkung suspendiert

Sascha Mölders ist beim TSV 1860 mit sofortiger Wirkung suspendiert worden. Der Löwen-Kapitän trainiert bis auf Weiteres nur noch individuell.

München – Paukenschlag beim TSV 1860! Sascha Mölders ist nach AZ-Infos mit sofortiger Wirkung von den Löwen suspendiert worden. Der Kapitän der Sechzger darf bis auf Weiteres nur noch individuell trainieren.

TSV 1860: Mölders soll intern für Ärger gesorgt haben

Damit zieht der TSV 1860 die erste Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt. Am Samstag hatte es gegen den 1. FC Magdeburg eine herbe 2:5-Klatsche gesetzt. Der 36-jährige Mölders hatte sich trotz seiner Rolle als Kapitän der Löwen zuletzt in zwei Partien in Folge aus der Verantwortung gestohlen, Elfmeter zu schießen. Nach AZ-Informationen hat Mölders' Suspendierung aber nicht nur sportliche Gründe: Der Ex-Bundesligaspieler soll mehrfach mit anderen Spielern und Vereinsverantwortlichen aneinandergeraten sein.

Mölders selbst meldete sich am Montagnachmittag auf Instagram zu Wort. "Heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. Individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitan wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Blau weiße Grüße, euer Sascha", schrieb er an seine Fans.

Der Vertrag von Mölders ist offiziell noch bis zum Saisonende gültig.

+++Mehr Infos in Kürze+++