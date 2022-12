AZ-Zeugnisse: Die ungekrönten Bosse des TSV 1860

Aufstrebende Löwen legten zuletzt vier erfolglose Anläufe hin, in die Zweite Liga zurückzukehren. Der vierte und letzte der Teil AZ-Zeugnisse: Trainer Köllner, Sportchef Gorenzel und Finanzchef Pfeifer.

München - Sie sind die Steuermänner, die Sechzig sportlich, strukturell und wirtschaftlich wieder in andere Fahrwasser befördern wollen.

Der vierte und letzte Teil der AZ-Zwischenzeugnisse der Löwen - die (Sport-)Bosse.

Trainer Köllner mit historischem Startrekord zu Saisonbeginn

Michael Köllner - Note 3: Der inzwischen 53-Jährige feierte kürzlich seinen vierten Geburtstag als Löwen-Dompteur. Seine jüngste Halbserie begann er furios und führte 1860 mit dem historischen Startrekord von fünf Siegen in fünf Spielen direkt an die Tabellenspitze.

Trainer des TSV 1860: Michael Köllner. © sampics / Stefan Matzke

Wäre die Winterpause früher gekommen, hätte sich Köllner selbst mit einem Aufstiegsplatz belohnt - und mit einem Einser oder Zweier im AZ-Zeugnis.

Weil Sechzig allerdings spielerisch einen Rückschritt machte und kurz vor der Winterpause nur einen Zähler in vier Spielen holte, hat Köllner die großen Erwartungen mit Rang sechs Stand jetzt nicht erfüllt. Taktisch unklug von Köllner: Er hat sich mit der Aussage, "im Mai etwas Großes zu feiern", selbst noch mehr unter Druck gesetzt als durch die deutlich spürbaren Aufstiegserwartungen im vierten Anlauf ohnehin bereits vorhanden.

Das spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Köllner seine Qualitäten abseits des Platzes als Menschenfänger nicht mehr so diplomatisch einsetzte wie zuvor. Auf dem Rasen muss er sich vorwerfen lassen, Neuzugänge wie Martin Kobylanski oder Joseph Boyamba (noch) nicht in die Spur bekommen zu haben. Positiv, wie er selbst kürzlich mit einem Satz fürs Phrasenschwein erkannte: "Abgerechnet wird zum Schluss."

Kompliziertes Halbjahr für Günther Gorenzel

Günther Gorenzel -Note 2: Sechzigs Sport-Geschäftsführer hat ein kompliziertes Halbjahr hinter sich: Persönlich durch eine hartnäckige Schulterverletzung mit Lähmungserscheinungen geplagt, lieferte er umso mehr beruflich: Königstransfer Jesper Verlaat, Türkgücü-Schnäppchen Tim Rieder und Albion Vrenezi, die heiße Aktie Fynn Lakenmacher und eigentlich auch Kobylanski und Boyamba: Sechzig holte lauter vielversprechende Neu-Löwen, dazu mit Christopher Lannert neben Rieder gleich noch einen funktionierenden Heimkehrer.

Günther Gorenzel, der Sportgeschäftsführer der Löwen. © IMAGO/MIS

Als Sechzig trotzdem zwischendurch in eine Ergebniskrise schlitterte, agierte Gorenzel professionell-beschwichtigend. "Inhaltsbezogener Kritik müssen wir uns stellen. Das machen wir Tag für Tag. Sie ist ja förderlich für den Gesamtprozess", sagte der Österreicher der AZ, nachdem Köllner in die Kritik geraten war: "Sobald es an Einzelpersonen festgemacht wird, muss ich einschreiten. Soll ich als Tabellen-Zweiter grundsätzlich Einzelne infrage stellen?"

Pluspunkte gibt's erst recht für die langfristige Vertragsverlängerung von Senkrechtstarter Leandro Morgalla bis 2026 - das sogar ohne Ausstiegsklausel. Ein Deal, der für 1860 zum Millionenregen werden könnte. Nun ist Gorenzel auch im Winter gefordert, da sich Köllner noch einen Neuen wünscht. Wird's mit Merveille Biankadi, der sich am Freitag an der Grünwalder Straße blicken ließ, der nächste Rückkehrer?

Pfeifer liefert ab und zieht regelmäßig Sponsoren an Land

Marc-Nicolai Pfeifer - Note 2: Der Finanz-Boss ist zwar kein Löwen-Lautsprecher, was in seiner wichtigen Position ab und an dringend notwendig wäre. In seinem Kerngeschäft liefert der Schwabe aber und zieht nach wie vor in schöner Regelmäßigkeit Sponsoren oder Verlängerungen an Land. Etwas, was seine Vorgänger längst nicht so zustande brachten.

Löwen-Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer. © sampics/Augenklick

Ein weiteres Gütesiegel: Seit Sommer 2021 gehört der 42-Jährige dem Ausschuss Dritte Liga an und kann dort nicht nur die Interessen der Liga, sondern auch der Sechzger vertreten. 2022 wurde Pfeifer in diesem Amt bestätigt. In der Stadionfrage hat Pfeifer nun immerhin bewirkt, wieder Verhandlungen mit der Stadtspitze aufzunehmen. Von einer Lösung sind Pfeifer und 1860 aber nach wie vor ein gutes Stück entfernt...