Trainings-Zaungast Biankadi: Kommt es zur Rückkehr zu 1860?

Ein Ex-Löwe wohnte am Freitag dem Training der Löwen als Zuschauer bei. Merveille Biankadi sah sich einen Teil der Einheit an. Wird er schon bald wieder mit den Löwen mittrainieren?

München - Wird Merveille Biankadi wieder ein Löwe? Der einstige Offensivspieler des TSV 1860 wurde am Freitag beim Vormittagstraining der Sechzger gesichtet. Der gebürtige Münchner kam in Zivil und schaute sich einen Teil der Einheit an.

Wird Biankadi wieder ein Löwe?

Der 27-Jährige, von seinem Klub 1. FC Heidenheim nicht berücksichtigt, möchte wieder Spielpraxis sammeln. Ob sich der Zweitligist, Biankadi und 1860 einig werden?