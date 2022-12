AZ-Zeugnis für die Hintermannschaft des TSV 1860: Ein Prunkstück mit Problemchen

Ein Leistungsträger, ein Senkrechtstarter und ein Königstransfer: Teil eins der Zwischenzeugnisse für Sechzigs starke - aber löchrige - Defensive um Keeper Hiller, Talent Morgalla und Neuzugang Verlaat.

Musste in dieser Saison schon 20 Mal hinter sich greifen: Löwen-Keeper Marco Hiller.

München - Normalerweise befinden sich die Löwen in der staden Zeit im Winterschlaf. Diesmal bat Trainer Michael Köllner zum zweiten Trainingsauftakt: Nach den ersten Einheiten Mitte Dezember startet Sechzig nun wieder in den winterlichen Trainingsbetrieb, bevor es ins Trainingslager nach Belek geht (3. bis 10. Januar).

Damit die WM in Katar nicht alle Traditionen durchkreuzt, vergibt die AZ für die Giesinger zwischen den Jahren wieder ihre Saison-Zwischenzeugnisse. Teil eins der Serie, die Defensive...

Marco Hiller ist einer der besten Keeper der 3. Liga

Marco Hiller - Note 2: Der 25-jährige Gröbenzeller absolvierte alle 17 Drittligaspiele der Löwen. Hiller gilt längst als etablierter Keeper, einer der besten Torhüter in der Liga. Der "Killer-Hiller" konnte dies in vielen Spielen auch zeigen: Der Schlussmann konnte seine größte Stärke im Eins-gegen-Eins oftmals ausspielen, auch auf der Linie ist Hiller ein Garant.

Seine Schwächen im Herauslaufen und in der Ballbehandlung mit dem Fuß hat er minimiert, obwohl er einige Wackler hatte. 20 Gegentore und nur vier Partien zu null dürften der ambitionierten Nummer eins gegen den Strich gehen. Insgesamt aber ein gutes Halbjahr des Sechzger-Schlussmannes.

Christopher Lannert beißt sich durch

Christopher Lannert - Note 3: Was für ein unglücklicher Start für den Neu-Löwen: Beim 0:3 des TSV 1860 im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund mit seinem Startelfdebüt, vom Gegner vorgeführt und von Trainer Michael Köllner wieder ausgewechselt - Höchststrafe.

Der Münchner biss sich aber rein in Sechzigs Startelf. Er überzeugte dort zwar nicht immer, aber doch immer öfter mit Zweikampf- und Laufstärke. Den Vorwärtsgang fand der Mann, der in 16 Einsätzen in Verl (1:0) und Osnabrück (2:0) zwei wichtige Assists beisteuerte, immer wieder.

Youngster Leandro Morgalla spielt sich immer mehr ins Rampenlicht

Marius Willsch - Note 4: Der Rechtsverteidiger war bei Sechzig ein absoluter Leistungsträger - bevor ihn eine Schambeinentzündung lahmlegte. In dieser Saison sollte alles wieder besser werden, zum Leidwesen des Passauers kam er nicht in Tritt. Fünf Spiele, nur 123 Minuten. Seine Zukunft bei 1860 ist fraglich, da ihn Köllner zuletzt nicht einmal mehr in den Trainingskader aufnahm.

Leandro Morgalla - Note 2: Was für ein Senkrechtstart des Junglöwen-Juwels: Vor der neuen Saison hatte er sich schon ins Rampenlicht gespielt, aber von einem Ausfall von Semi Belkahia profitiert. Nun spielte er immer - mit Ausnahme dreier verletzungsbedingter Ausfälle. "Er hat diese Gier", lobte Nebenmann Jesper Verlaat kürzlich im AZ-Interview und attestierte ihm "großes Potenzial". Mit seinem überdurchschnittlichen Talent ist er schon jetzt zum besten Löwen der (Halb-)Saison avanciert.

Neuzugang Jesper Verlaat überzeugt in der Hinrunde

Jesper Verlaat - Note 2: Der Niederländer galt zu Saisonbeginn als Königstransfer der Blauen - und er hielt Wort. Ein zweikampfstarker Hüne mit einer Präsenz, die bei weitem nicht nur von seiner Löwen-Mähne ausgeht.

In der Luft eine Maschine. Nicht der Schnellste, weshalb er mit dem jungen und flinken Morgalla an seiner Seite bestens harmonierte. Verlaat verriet kürzlich das Geheimnis des Duos, das dieses - bis auf die schwache - Endphase stark machte: "Er braucht jemanden neben sich, der ihn als gleichberechtigt ansieht und das mache ich. Wir sind auf einem Level."

Abwehrchef und Publikumsliebling beim TSV 1860: Jesper Verlaat © IMAGO / Lackovic

Semi Belkahia - Note 4: Eine bittere Halbserie für den 24-Jährigen. Nur 240 Spielminuten, verteilt auf sechs Einsätze. Nur in Dresden (4:3) und in Freiburg (0:2) von Beginn an dabei. Hat bereits bewiesen, dass er ein solider Drittliga-Verteidiger sein kann, aber im Duell mit Morgalla hat er die schlechteren Karten.

Fabian Greilinger läuft Phillipp Steinhart mehr und mehr den Rang ab

Niklas Lang - Note 4: Das nächste Innenverteidiger-Talent der Löwen. Pendelt in der Reihenfolge derzeit zwischen Innenverteidiger Nummer drei oder vier, was ihm nicht gefallen kann. Nur drei Einsätze (147 Minuten).

Phillipp Steinhart - Note 4: Seit dem Absturz in die Regionalliga ein Löwe und dabei meist Leistungsträger. Verletzt, starkes Comeback, aber von Sechzigs Unsicherheit angesteckt. Da geht mehr beim 30-Jährigen.

Fabian Greilinger - Note 2: Starker Stellvertreter von Steinhart, der dem Routinier den Rang ablaufen könnte. Besticht durch seinen Biss, seinen Willen, seine Laufstärke. Muss defensiv noch stabiler und offensiv effektiver werden, kann aber mit seiner Vorrunde zufrieden sein.