TSV 1860 trainiert wieder: Ein Verletzter, zwei Rückkehrer, drei Fragezeichen

Mit einer öffentlichen Doppelschicht sind die Löwen am heutigen Dienstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ein neues Gesicht suchte man vergeblich.

München - Wenn die Sechzger aus dem Vollen schöpfen können: Trainer Michael Köllner bat am Dienstag zu den ersten beiden Trainingseinheiten nach dem Weihnachtsfest.

Semi Belkahia und Milos Cocic melden sich zurück

Das Verletzten-Duo Semi Belkahia (Knieverletzung) und Milos Cocic (Fuß-Operation) war ebenso wieder mit von der Partie wie die zuletzt aussortierten Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl. Köllner hatte kürzlich angedeutet, dass sie sich einen neuen Verein suchen können.

Nur ein Löwe fehlte: Joseph Boyamba. Der bislang enttäuschende Neuzugang vom SV Waldhof Mannheim soll aber demnächst wieder mit der Mannschaft trainieren. Die angestrebte Verpflichtung von ein, zwei Neuen lässt weiter auf sich warten.

Vom 3. bis 10. Januar 2023 weilen die Löwen im Trainingslager in Belek/Türkei. Am 8. Januar stehen zwei Testspiele gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (Anstoß 14 Uhr) und den rumänischen Erstligisten UTA Arad (17 Uhr) an.