Weihnachtsbotschaft von 1860-Investor Hasan Ismaik: "Löwen, ihr könnt Geschichte schreiben"

Erneut hat sich 1860-Investor Hasan Ismaik zu Weihnachten auf den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

München - Wie jedes Jahr hat Hasan Ismaik auch heuer eine Weihnachtsansprache an die Löwen-Fangemeinde gerichtet.

Nachdem der Investor des TSV 1860 zunächst über allgemeine Themen wie den Ukraine-Krieg und die Kritik der Deutschen an der WM in Katar gesprochen hatte, blickte er dann auf das Jahr 2022 der Sechzger zurück.

1860-Investor Ismaik: "Vielleicht passt die Rolle als Jäger besser zu uns"

"Leider konnte unsere Mannschaft ihre Aufholjagd im ersten Halbjahr nicht positiv beenden. Wieder blieb nur der undankbare vierte Platz", schrieb der Jordanier an Heilig Abend auf Facebook. "Wieder warfen wir leichtfertig die große Chance weg, in die Zweite Liga zurückzukehren."

Jetzt geht der Blick allerdings nach vorne: "Der Start in unsere fünfte Drittligasaison war mit fünf Siegen hintereinander euphorisch. Nach einer Schwächeperiode sind wir vor der Winterpause auf Rang sechs zurückgefallen, aber immer noch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen", so Ismaik weiter. "Vielleicht passt die Rolle als Jäger besser zu uns. Jetzt heißt es, in den Angriffsmodus zu schalten."

Ismaik und Köllner besuchen den Papst

Den Spielern sowie Michael Köllner vertraue Sechzigs Investor dabei "zu 100 Prozent". Den Löwen-Coach lernte Sechzigs Geldgeber zuletzt persönlich kennen und war begeistert von 52-jährigen Oberpfälzer: "Er ist ein Mann, der seine Arbeit liebt und alles unternimmt, dass unser Verein wieder bessere Zeiten erlebt." Zudem imponiere Ismaik Köllners Glaube. Zusammen mit einigen 1860-Mitgliedern werden beide im Februar den Papst besuchen, erklärte der Jordanier in seiner Weihnachtsbotschaft.

Sportlich richtete Ismaik nochmal einen klaren Appell an die Giesinger: "Löwen, ihr könnt Geschichte schreiben, ihr könnt diejenigen sein, die den TSV 1860 aus der Drittliga-Falle befreien."

Stadionthematik: Ismaik sieht "deutliche Annäherung"

Denn er spüre "Wut und Enttäuschung, wenn ich sehe, wie deutlich kleinere Vereine als 1860 in der Bundesliga und sogar im Europapokal vertreten sind".

Den Termin mit Oberbürgermeister Dieter Reiter vor ein paar Wochen sieht Ismaik "als deutliche Annäherung und Zeichen des Fortschritts" in der Stadionthematik. "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, die letzten Jahre waren ernüchternd." Zum Abschluss seiner Rede hob Ismaik noch die treuen Löwen-Anhänger für ihre Unterstützung hervor und bedankte sich bei sämtlichen Verantwortlichen der Sechzger sowie Sponsoren und Gönnern.