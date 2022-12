Löwen-Fans aufgepasst: Der TSV 1860 startet neue Ticketbörse

Mit Beginn der zweiten Saisonhälfte startet der TSV 1860 einen offiziellen Ticket-Zweitmarkt. Dauerkarteninhaber, die an einem Spieltag verhindert sind, können ihr Ticket nun deutlich leichter verkaufen als bisher.

München - Das Grünwalder Stadion dürfte künftig noch stärker ausgelastet sein als ohnehin schon. Ausverkauft sind die Spiele des TSV 1860 auf Giesings Höhen zwar sowieso so gut wie immer – freie Plätze sind aber trotzdem regelmäßig zu sehen.

Der Grund: Manche Dauerkarteninhaber, die an einem Spieltag verhindert sind, schaffen es nicht rechtzeitig, einen Abnehmer für ihr Ticket zu finden. Dies soll sich mit Beginn der zweiten Saisonhälfte ändern.

TSV 1860 hofft auf mehr Zuschauer und noch bessere Stimmung

Wie der TSV 1860 mitteilt, wird es künftig einen offiziellen Ticket-Zweitmarkt geben, in dem alle Dauerkarteninhaber für die Heimspiele der Löwen ihre Eintrittskarte an andere Fans weiterverkaufen können. Wer also erkrankt, im Urlaub oder aus sonstigen Gründen verhindert ist, hat es bald deutlich leichter, sein Ticket auf einen anderen Anhänger zu übertragen. Davon profitieren wiederum auch Fans, die auf dem üblichen Wege keine Karte ergattern konnten.

"Damit bleiben im Stadion weniger Plätze leer, die Löwenfamilie kann die Zuschauerkapazität noch besser nutzen, die Wirtschaftlichkeit verbessert sich sowohl für den Ticketverkäufer als auch den TSV 1860 München. Dadurch wird die Stimmung im Stadion noch besser und das Erlebnis für Fans und Spieler noch großartiger", heißt es in der Mitteilung.

Die neue Ticketbörse wird am 10. Januar 2023 für alle Dauerkarten-Inhaber freigeschaltet. Angebotene Tickets können dann bis zu zwei Stunden vor dem jeweiligen Spiel gebucht werden.

Offizieller Ticket-Zweitmarkt: Neue Erlösquelle für den TSV 1860

Sechzigs Finanzchef Marc-Nicolai Pfeifer freut sich über das neue Angebot. "Mit unseren fleißigen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle und unserem Partner LMS Sport haben wir intensiv an dieser Idee geplant und gearbeitet. Dass wir nun mit dem neuen Jahr in die Umsetzung gehen können, ist ein riesiger Erfolg, den wir mit unseren Fans teilen können", sagt er.

Pfeifer weiter: "Wir freuen uns darüber, noch mehr Löwen-Fans die Chance geben zu können, unsere Heimspiele zu besuchen und die einzigartige Stimmung bei uns im Stadion zu genießen. Dass hierbei noch zusätzliche Ertragsquellen erschlossen werden, ist genial."