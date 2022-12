1860-Abwehrboss Jesper Verlaat: Jägerrolle? "Das hat uns mental hellwach gehalten"

Der TSV 1860 greift in der Rolle des Verfolgers die Mission Aufstieg im neuen Jahr an. Eine Ausgangsposition, die Jesper Verlaat gefällt.

München - Zu Beginn der Saison waren die Löwen die Gejagten. Die ersten 15 Partien befand sich der TSV 1860 ausnahmslos unter den Top drei der Liga, sechs Spieltage grüßten sie gar von der Tabellenspitze.

Erst nach einer Negativserie von mittlerweile vier Spielen ohne Sieg rutschten die Sechzger in der Tabelle ab und überwintern nun auf Rang sechs.

Jesper Verlaat fühlt sich in der Jägerrolle wohl

Blödes Timing? "Jäger zu sein, finde ich gut. Das hat uns mental hellwach gehalten. Es ist ja noch nichts passiert", sagte Jesper Verlaat im AZ-Interview. "Schlechte Phasen hatte jedes Team mal, außer Elversberg. Abschütteln, ausblenden und abschalten war jetzt ganz wichtig. Die WM-Pause kam für uns genau zur richtigen Zeit."

Elversberg führt die Tabelle souverän mit acht Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten 1. FC Saarbrücken an, die wiederum nur drei Punkte vor den Löwen liegen. "Jetzt gilt es, stark aus einer Winterpause zu kommen, die in dieser Form noch keiner hatte", so Sechzigs Abwehrboss.

Und der Auftakt in das neue Drittliga-Jahr hat es in sich, vor allem für Verlaat: Es geht gleich am 14. Januar (14 Uhr) gegen seinen Ex-Klub Waldhof Mannheim, für die er von 2000 bis 2022 spielte. Das wird für mich etwas ganz Besonderes, aber es geht nur um drei Punkte. Wir wissen, dass sie mit die heimstärkste Mannschaft sind. Keine Ahnung, wie mich die Fans empfangen", sagte Verlaat der AZ.

Was Verlaat über seine persönliche Leistung in der ersten Halbsaison bei Sechzig, sein Selbstfindungsreise nach Asien und seine Zukunft sagt, lesen Sie am Donnerstag in der gedruckten Ausgabe der Abendzeitung sowie ab 21 Uhr hier auf abendzeitung-muenchen.de.