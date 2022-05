Auslaufende Verträge beim TSV 1860: Vier Fragezeichen für die Löwen

Abschiede und Verlängerungen: Bei etlichen Löwen hat sich die Zukunft mittlerweile geklärt, vier Personalien sind noch offen. Jedoch gibt es auch hier Tendenzen – ein Überblick.

Günther Gorenzel (l.) und Michael Köllner basteln aktuell eifrig am Löwen-Kader für die kommende Saison.

München - An der Grünwalder Straße werden aktuell Tatsachen geschaffen: Denn neben etlichen Neuzugängen (fünf Vollzugsmeldungen in einer Woche) haben die Verantwortlichen des TSV 1860 auch innerhalb des bestehenden Kaders für Klarheit gesorgt. Von einigen Spielern trennt man sich, mit anderen wurde verlängert.

So kommt es, dass momentan nur noch vier Personalien ungeklärt sind. Vier Spieler, deren Verträge in wenigen Wochen auslaufen. Verlängerung oder Abschied? Die AZ gibt einen Überblick, wohin die Reise gehen könnte:

Niklas Lang

Bei Niklas Lang deutet einiges auf eine Verlängerung hin. © IMAGO / Ulrich Wagner

Noch vor einigen Wochen deutete bei Abwehrspieler Niklas Lang vieles auf ein Löwen-Ende hin. Doch zuletzt sollen sich Spieler- und Vereinsseite wieder angenähert haben. Lang möchte nun wohl doch bleiben, die Verlängerung könnte deshalb schon in naher Zukunft offiziell gemacht werden. Die Gerüchte um Mannheims Jesper Verlaat scheinen Lang indes nicht zu beeinflussen – selbst wenn der Waldhof-Verteidiger kommt, möchte Lang weiterhin in Giesing bleiben. Tendenz: Lang bleibt!

Richard Neudecker

Abschieds-Handschlag? Richard Neudecker (r.) und Michael Köllner werden in der kommenden Saison wohl nicht mehr zusammenarbeiten. © sampics/Augenklick

Auch der Vertrag von Mittelfeldspieler Richard Neudecker läuft im Sommer aus – auch wenn der Spieler selbst dem Vernehmen nach gerne bei 1860 bleiben würde, deutet aktuell wenig auf eine Verlängerung hin. Das zeigt auch der Transfer von Martin Kobylanski, der von Eintracht Braunschweig kommt und auf der Neudecker-Position spielt. Möglicherweise folgt Neudecker auch seinem Noch-Teamkollegen Dennis Dressel, der zu Hansa Rostock wechselt. Laut "kicker" soll der Zweitligist über eine Verpflichtung des 25-Jährigen nachdenken. Tendenz: Neudecker geht!

Merveille Biankadi

Merveille Biankadi ist aktuell nur an die Löwen verliehen. © IMAGO / MIS

Bei Merveille Biankadi gestaltete sich die Situation etwas schwieriger. Der Offensivmann ist lediglich ausgeliehen, sein Vertrag beim 1. FC Heidenheim endet im Sommer 2023. Möchte der Zweitligist für den 27-Jährigen also noch eine Ablöse einstreichen, müsste es einen Verkauf im kommenden Transferfenster geben. Die Löwen selbst werden (und können) keine Ablöse zahlen – das stellte Trainer Michael Köllner zuletzt klar. Sechzig wird Biankadi also wohl nicht halten können. Tendenz: Biankadi geht!

Alexander Freitag

Alexander Freitag (2.v.l.) spielte in der abgelaufenen Saison meist für die zweite Mannschaft der Löwen. © sampics / Stefan Matzke

Köllner-Stiefsohn Alexander Freitag hat in der abgelaufenen Saison keine große Rolle gespielt, in der Liga kam er auf fünf Kurzeinsätze. Der 23-Jährige lief meist für die zweite Mannschaft in der Bayernliga auf. Durch die Verpflichtung von Tim Rieder wird die Situation für den zentralen Mittelfeldspieler mit Sicherheit nicht leichter. Bislang haben sich weder Freitag selbst noch Sechzig zu den Zukunftsplänen geäußert. Tendenz: Bei Freitag ist alles offen!