TSV 1860: Dennis Dressel wechselt zum Zweitligisten Hansa Rostock

Dennis Dressel verlässt den TSV 1860 nach 15 Jahren. Bei Hansa Rostock erhält er einen Zweijahresvertrag.

München/Rostock – Seinen Abschied hat er bereits angekündigt, nun steht fest: Dennis Dressel wechselt vom TSV 1860 zu Hansa Rostock. Das gab der Zweitligist am Dienstag bekannt.

"Der nächste Neuzugang ist perfekt: Wir heißen Dennis Dressel herzlich willkommen an Bord der Kogge!", posteten die Rostocker auf Instagram.

Dennis Dressel: Vom TSV 1860 in den hohen Norden

Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport in Rostock in der offiziellen Mitteilung: "Dennis ist ein erfahrener Drittligaspieler, aber mit seinen 23 Jahren gleichzeitig noch recht jung und damit weiter entwicklungsfähig. Wir glauben, dass Dennis nun bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen."

Und weiter: "Ihm ist bewusst, dass die Anforderungen an ihn in der 2. Bundesliga deutlich höher sein werden als zuletzt in München. Er ist ein Spieler, der viel Potential hat – gerade was seine Physis, seine fußballerischen Qualitäten, aber auch seine Torgefährlichkeit betrifft. Wir freuen uns, mit Dennis einen Spieler verpflichtet zu haben, der vor Ehrgeiz brennt und bereit ist, alles für den Erfolg des F.C. Hansa Rostock zu investieren."

Vertrag bis 2024 in Rostock für Dennis Dressel

Dressel, der 15 Jahre bei den Löwen in Giesing verbrachte, freut sich auf die neue Herausforderung. "Ich bin bereit, an Bord der Kogge zu gehen und werde alles dafür geben, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", so der gebürtige Dachauer, der einen Vertrag bis 2024 erhalten hat.