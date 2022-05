Nächste Entscheidung naht: TSV 1860 kann Merveille Biankadi nicht halten

Der nächste Abschied steht bevor: Auch Merveille Biankadi wird den TSV 1860 in diesem Sommer noch verlassen. Die Löwen können sich den Offensivspieler nicht leisten.

München - Vergangenen Samstag wurde er noch nicht offiziell vom TSV 1860 verabschiedet. Dennoch stehen die Zeichen bei Merveille Biankadi auf Trennung!

Der Leihvertrag des Flügelspielers läuft zum 30. Juni aus, danach muss er zurück zum 1. FC Heidenheim. Ein Kauf des 27-Jährigen, der bei den Baden-Württembergern noch einen Vertrag bis 2023 hat, kommt für den TSV 1860 nicht infrage.

Köllner: 1860 wird "keine Ablöse bezahlen"

"Wir werden als 1860 München in der Dritten Liga keine Ablöse bezahlen", bestätigte Michael Köllner am Donnerstag im Rahmen des Löwen-Stammtischs im Bayerischen Landtag.

Klar ist somit, die Löwen können Biankadi nicht halten. Ebenso wie Dennis Dressel, dessen Abgang Köllner am Donnerstag bestätigte, müssen die Sechzger ihre Stammkraft in der Offensive ziehen lassen. Der gebürtige Münchner erzielte in der abgelaufenen Saison in 34 Partien neun Tore und vier Vorlagen.

Mit Albion Vrenezi, der nach der Insolvenz von Türkgücü ablösefrei zu den Löwen wechselt, haben die Sechzger bereits für einen adäquaten Ersatz auf dem Flügel gesorgt.