Auf den Spuren von Morgalla: Diese Junglöwen rücken in den 1860-Profikader auf

Mit Michael Glück, Devin Sür und Valentin Sponer zieht 1860-Trainer Michael Köllner gleich drei talentierte Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis hoch.

München - Alle reden sie von den Verstärkungen, die der TSV 1860 für die neue Saison und den nächsten Angriff in Sachen Zweitliga-Aufstieg noch verpflichten will, von bis zu acht Neuzugängen ist da die Rede.

1860-Trainer Michael Köllner befördert Junglöwen in den Profikader

Dabei gerät angesichts der bereits getätigten Transfers gerne in Vergessenheit, dass der eine oder andere Akteur den Klub in diesem Sommer verlassen wird. Und dass Trainer Michael Köllner eben auch sukzessive den Nachwuchs an den Profikader heranführt.

Als prägnantes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit taugt da Leandro Morgalla: Der 17-Jährige hat sich in den letzten Wochen mit guten Leistungen in den Vordergrund gedrängt und kann bereits Drittliga-Einsätze in der Startelf verbuchen. Ganz nebenbei debütierte der Abwehrspieler in der deutschen U18-Nationalmannschaft. Für Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel steht fest, dass man das Löwen-Juwel so schnell nicht gehen lässt.

Sür, Glück, Sponer: Dieses Trio will den Sprung zu den Löwen-Profis packen

Und Michael Köllner hält weiter die Augen offen. Wie der 52-Jährige zuletzt beim Löwen-Stammtisch im Bayerischen Landtag betonte, holt er mit Michael Glück, Devin Sür und Valentin Sponer ein Junglöwen-Trio aus dem Nachwuchsleistungszentrum in den - erweiterten - Profi-Kader.

Devin Sür im 1860-Training des Drittliga-Kaders. © sampics/Augenklick

Stürmer Devin Sür war bereits im Dezember vergangenen Jahres bei der einen oder anderen Trainingseinheit der Profis dabei und deutet in der U19 Woche für Woche sein Talent an.

Unter anderem erzielte der 17-Jährige zuletzt im Spiel gegen den Würzburger FV drei Tore und feierte mit seinen Teamkollegen den Aufstieg in die Junioren-Bundesliga.

Auf dem Sprung in den Drittliga-Kader? Löwen-Talent Valentin Sponer. © imago images//Ulrich Wagner

Der Österreicher Michael Glück ist ebenfalls Teil dieser Mannschaft: Der 18 Jahre alte Innenverteidiger hofft nach dem Abgang von Stephan Salger (1. FC Köln II) darauf, dass Köllner auf seiner Position durchaus Handlungsbedarf sieht.

Valentin Sponer ist bereits 23 Jahre alt, war nach seiner Zeit in den Jugendteams der Löwen in die USA abgewandert und über den Umweg TSV Schwabmünchen wieder bei den Bayernliga-Amateuren des TSV 1860 gelandet. Dort fungiert der Rechtsverteidiger auch als Kapitän.