Senkrechtstarter Leandro Morgalla: Die Zukunft liegt beim TSV 1860

Mit seinen Auftritten gegen Mannheim und Saarbrücken hat sich Leandro Morgalla beim TSV 1860 zuletzt ins Rampenlicht gespielt. Einen baldigen Abgang des Abwehr-Juwels brauchen die Fans nicht zu befürchten, versichert Sportchef Günther Gorenzel.

Leandro Morgalla hat sich zuletzt beim TSV 1860 in den Fokus gespielt.

München - Leandro Morgalla ist der Aufsteiger des TSV 1860 in den vergangenen Wochen. Aufgrund der engen Personaldecke im Abwehrzentrum bei den Löwen durfte der 17-Jährige zuletzt zwei Mal von Beginn an ran und lieferte – abgesehen von dem unglücklich verschuldeten, frühen Handelfmeter in Mannheim – beide Male eine bemerkenswert souveräne Leistung.

1860-Trainer Köllner über Morgalla: "Habe keine schlaflose Nacht, wenn er spielt"

"Ich finde es gut, wenn Spieler die Dinge, die wir im Training machen, so aufnehmen und im Spiel umsetzen. Ich habe keine schlaflose Nacht, wenn er spielt", sagte Trainer Michael Köllner zuletzt über den U18-Nationalspieler.

Wo ihn seine Entwicklung noch hinführen wird? "Das kann zu allem führen", sagte der Löwen-Coach und verwies auf David Raum, den er in der U17 trainiert hatte und der sich mittlerweile zum A-Nationalspieler gemausert hat.

Leandro Morgalla spielte Ende März mit der deutschen U18-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. © IMAGO / Sportfoto Rudel

"Wenn er seinem Trainer lange genug zuhört, dann kann er in seiner Karriere weit kommen", scherzte Köllner.

Einen zeitnahen Abgang Morgallas, dessen gute Leistungen sicher bald Begehrlichkeiten wecken dürften, brauchen die Fans übrigens nicht zu befürchten. Wie Sportchef Günther Gorenzel am Freitag mitteilte, ist Zusammenarbeit langfristig angelegt.

Günther Gorenzel: "Leo ist noch mehrere Jahre an uns gebunden"

"Er hat jetzt noch einen mittelfristigen Vertrag bei 1860 und ich bin mit ihm im intensiven Austausch, inwiefern es möglich ist, längerfristig zusammenzuarbeiten. Aber es braucht sich keiner Sorgen zu machen. Leo ist noch mehrere Jahre an uns gebunden", so Gorenzel.

Nun gehe es darum, über die aktuelle Vertragslaufzeit hinaus " hinaus eine Perspektive, einen gemeinsamen Plan und einen gemeinsamen Weg zu entwickeln. Da bin ich in intensivem Austausch mit seinem Vater, da Leo noch minderjährig ist."

Morgalla kam mit zehn Jahren von der SpVgg Unterhaching zum TSV 1860

Geboren wurde der 1,86 Meter große Blondschopf am 13. September 2004 in Biedenkopf, einem 13.000-Seelen-Städtchen in Nordhessen. Über die Jugend der SpVgg Unterhaching führte ihn sein Weg im Sommer 2014 mit gerade einmal zehn Jahren ins renommierte Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860. Anfang des Jahres wurde er fest zu den Profis befördert.

Insgesamt kommt Morgalla in dieser Saison auf sieben Partien in der Liga, zwei davon absolvierte er über 90 Minuten. Dazu kommen zwei Spiele im Toto-Pokal gegen den SV Birkenfeld und den BSC Saas Bayreuth.