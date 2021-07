3.736 Fans dürfen zum Löwen-Auftakt gegen Würzburg ins Grünwalder Stadion

3.736 Fans dürfen - Stand jetzt- zum Liga-Auftakt des TSV 1860 gegen die Würzburger Kickers ins Grünwalder Stadion. Anfangs war man von über 5.200 Zuschauern ausgegangen.

München - Der TSV 1860 war in der vergangenen Saison der einzige Drittliga-Verein, der bei keinem einzigen Heimspiel Zuschauer empfangen durfte. Jetzt, zum Start der kommenden Saison, sind wieder Fans im Grünwalder Stadion zugelassen – jedoch darf nur ein Bruchteil der erlaubten 15.000 rein!

3.736 Fans dürfen ins Grünwalder Stadion

Wie die Löwen am Montag bekanntgegeben haben, dürfen zum Liga-Auftakt gegen die Würzburger Kickers am kommenden Samstag aller Voraussicht nach 3.736 Fans ins Stadion. Anfangs war man eigentlich von etwa 5.250 Zuschauern ausgegangen, doch wegen des (erneuten) bayerischen Sonderwegs und des daraus folgenden Stehplatz-Verbots werden es nun deutlich weniger. "Der gesamte Verein arbeitet seit Wochen Tag und Nacht daran, dass es möglichst viele Fans werden können", schreiben die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung.

Dass überhaupt wieder Fans nach Giesing können und sich einige von ihnen jetzt doch in der Westkurve einfinden können, hängt auch mit vielen Maßnahmen zusammen, die die Löwen in den vergangenen Wochen und Monaten ergriffen haben. So wurde beispielsweise die Westkurve platzgenau markiert sowie ein elektronisches Zugangskontrollsystem installiert. "Natürlich beeinflussen die Einhaltung des Mindestabstandes sowie ein faires Angebot von verschiedenen Gruppen (1er- bis 6er-Gruppen) die maximal verfügbaren Plätze", heißt es in der Mitteilung.

Endgültig genehmigt sind die 3.736 Zuschauer aber noch nicht – vieles hängt auch damit zusammen, ob die Behörden die ausgewiesenen Stehplätze nicht noch streichen.

Tickets nur für Dauerkarten-Inhaber

Die Vergabe der genehmigten Plätze erfolgt vorerst ausschließlich , zudem haben ausschließlich die 11.572 Dauerkarten-Inhaber die Chance auf einen Platz. Einen Verkauf von Tageskarten gibt es nicht. Ob bei der Dauerkarte die Herz- oder Kopf-Variante gewählt wurde, spielt bei der Ticketvergabe keine Rolle.

Ab Dienstag, 17 Uhr, können sich Fans für Tickets anmelden – die Vergabe erfolgt dabei über zwei Schritte, die und genauer erläutert werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Verein weist darauf hin, dass für den Einlass ins Stadion ein "GGG"-Nachweis erforderlich ist. Damit ist entweder Nachweis einer vollständigen Impfung nach RKI-Vorgaben, ein "Genesenen"-Schreiben oder ein maximal 24 Stunden alter, negativer Corona-Test gemeint. Zudem gilt eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Stadionbereich, außer am eigenen Platz. Im Stadion gilt ein Alkoholverbot – wer bereits alkoholisiert erscheint, erhält keinen Zutritt.

Mölders über fehlende Fans: "Für uns war es eine Katastrophe"

Einer, der sich besonders über die Fan-Rückkehr freuen dürfte, ist Sascha Mölders. Am Montagvormittag äußerte er sich bereits zum Thema: "Ohne Zuschauer zu spielen ist für mich grundsätzlich kein richtiger Fußball. Da fehlt es ja an allem. Für uns ist es schon schlimm, für die Fans ist es noch schlimmer." Gerade in Giesing würden die Leute die ganze Woche nur aufs Wochenende warten, um mit dem Verein zu feiern, sagte Mölders. "Klar kann keiner was dafür, keine Frage. Aber es war für die Leute eine Katastrophe, für uns auch."

Nun bekommen Mölders und Co. also wieder zumindest ein bisserl Unterstützung von den Rängen – nach einer kompletten Saison ohne Zuschauer.