TSV 1860: Zwischenbericht der Taskforce – 3. Liga soll eingleisig bleiben

Auch in Zukunft wird es keine Aufstockung der Teams in der 3. Liga geben. Die Taskforce zur wirtschaftlichen Stabilität der 3. Liga möchte an der grundsätzlichen Struktur der Liga festhalten und plant weiter "eingleisig".

19. Juli 2021 - 12:12 Uhr | AZ/SID