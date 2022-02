1860-Boss Günther Gorenzel beschwichtigt nach Lach-Aufreger: "Alle Spieler hochprofessionell"

Nach der enttäuschenden Niederlage des TSV 1860 im Stadtduell gegen Türkgücü verteidigt Geschäftsführer Günther Gorenzel seine Spieler. Die Bilder nach dem Spiel, die lachende Löwen-Spieler zeigen, sollen nicht die tatsächliche Stimmung innerhalb der Mannschaft widerspiegeln.

München - Die Enttäuschung beim TSV 1860 München nach der Pleite gegen Türkgücü München war groß – bei allen Beteiligten.

Die Spieler geschockt von der eigenen Leistung, Löwen-Coach Michael Köllner erlebte "eines unserer schlechtesten Spiele unter meiner Leitung." Logisch also, dass die Fans, die wie die Mannschaft vom lang ersehnten Aufstieg in die zweite Liga träumen, ihrem Frust in den sozialen Medien freien Lauf ließen.

Lach-Szene sorgt für Ärger bei den 1860-Fans

Neben Kritik am Spiel fiel einigen Anhängern dabei eine Szene negativ auf. Während des obligatorischen Interviews von Trainer Köllner bei "Magenta Sport" nach der Partie waren im Hintergrund mehrere Löwen-Spieler zu sehen, die ihre Auslauf-Übungen absolvierten und dabei offensichtlich zumindest kurzzeitig Spaß hatten.

In Anbetracht der peinlichen Niederlage kurz zuvor für viele Fans der Beweis, dass die Spieler nicht mit dem Kopf bei der Sache wären. "Ich habe selbst recherchiert und gesehen, dass gewisse Spieler geschmunzelt haben. Ich habe im Nachhinein mit den Spielern und dem Trainer, der die Übungen durchgeführt hat, gesprochen", erklärte Geschäftsführer Günther Gorenzel auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den Hallescher FC am Montag (19 Uhr/ Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Gorenzel klärt auf: Spiegelt Stimmung nicht wider

Gorenzel sprach von einem ungünstigen Zufall: "Zwei, drei Spieler haben das Signal beim Weglaufen mehrmals verpasst. Weil es ein sehr hohes Tempo ist, hatten sie dann massive Probleme, den Rückstand aufzuholen. So lässt es sich dann auch erklären, warum die Spieler über sich selbst geschmunzelt haben."

Vielmehr habe er in der Kabine und bei der Busfahrt ein anderes Stimmungsbild innerhalb der Mannschaft wahrgenommen: "Man hätte eine Nadel fallen hören. Sowohl bei der Rückfahrt im Bus als auch in der Kabine bei diesen Programmen", nahm Gorenzel das Team in Schutz. Die Intervallläufe von Teilen des Teams, die am Mittwochabend nicht zum Einsatz kamen, seien ohnehin hochgradig professionell abgelaufen.

Bleibt zu hoffen, dass nach drei sieglosen Spielen in Folge ein Sieg am Montag gegen Halle die Löwen-Stimmung wieder anhebt und dafür sorgt, dass hinterher Spieler und Fans zusammen schmunzeln können.