Nach Karls WM-Aus: Leroy Sané kann jetzt plötzlich zur DFB-Schlüsselfigur werden

Das verletzungsbedingte WM-Aus von Lennart Karl bringt Leroy Sané in die Startelf bei der Generalprobe – und wohl nicht nur da. Der viel diskutierte Ex-Bayer kann plötzlich zu einem X-Faktor werden.

Eine Bootstour auf dem Chicago River, entspannen am Strand des Lake Michigan – oder doch ein Besuch beim Pokémon Go Fest? Nach dem 2:1 im letzten WM-Test gegen Co-Gastgeber USA gönnte Julian Nagelsmann seinen Stars am Sonntag ein wenig Zerstreuung.

"Als Trainerteam werden wir das Spiel noch einmal anschauen und Szenen rausschneiden", sagte der Bundestrainer: "Die Mannschaft hat ganz frei. Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben. Danach richtet sich der volle Fokus auf das Turnier."

DFB-Team zieht am Montag in WM-Quartier

Ab Montag, wenn das deutsche Team ins luxuriöse WM-Quartier "The Graylyn Estate" in Winston-Salem in North Carolina einzieht. Vorher war Freizeit angesagt in der "Windy City" Chicago, die sich am Wochenende sehr wechselhaft zeigte. Regen, Sonne, schwüle Hitze – ein Vorgeschmack auf das unberechenbare und körperlich belastende Klima bei der WM. Die Bedingungen werden auch die Spielweise des DFB-Teams beeinflussen.

"Wenn wir in New York bei 40 Grad spielen, können wir nicht 90 Minuten attackieren", sagte Nagelsmann: "Wenn wir hoch verteidigen, dann muss man das mit 100 Prozent Intensität machen. Ansonsten ziehen wir uns zurück. Da müssen wir einen guten Mittelweg finden."

"Ich bin insgesamt sehr zufrieden": Nagelsmann über das letzte Testspiel

Das war gegen die USA zu sehen. Nach gutem Start und dem 1:0 durch Kai Havertz bereits in der 2. Minute verlor Deutschland – allerdings nicht ganz freiwillig – die Spielkontrolle, kassierte das 1:1 und hätte zur Halbzeit zurückliegen können. Im zweiten Durchgang sicherten Leroy Sané mit seinem 2:1 und Torhüter Oliver Baumann mit starken Paraden den Sieg.

"Ich bin insgesamt sehr zufrieden", sagte Nagelsmann, der mit Deutschland-Kappe an der Seitenlinie stand: "Neun Siege in Folge sind gut für das Selbstvertrauen. Es herrschte eine besondere Atmosphäre." Rund ums Stadion Soldier Field, wo die amerikanischen Fans auf den Parkplätzen Grillpartys veranstalteten, und genauso auf dem Platz.

Team läuft beim 2:1 geschlossen auf Sané zu

Nach dem 2:1 lief das deutsche Team geschlossen auf Sané zu, um mit ihm zu jubeln. Ausgerechnet Sané, der nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Galatasaray oft auf der Ersatzbank saß beim türkischen Meister aus Istanbul.

"Wir verstehen uns alle sehr, sehr gut – und wir freuen uns auf das Turnier", sagte Sané: "Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend, und alle ziehen an einem Strang. Wir wollen einen guten Start hinlegen und am Sonntag drei Punkte holen. Wir müssen voll konzentriert sein – wir werden angreifen."

Sané nach Karl-Verletzung plötzlich erste Wahl auf Rechtsaußen

Nach dem Muskelbündelriss von Lennart Karl, der den Bayern-Youngster zur vorzeitigen Rückkehr nach München zwang, ist Sané vor dem WM-Auftakt gegen Curacao plötzlich erste Wahl als Rechtsaußen. "Lennys Verletzung tut weh", sagte Sané. "Er tut mir unheimlich leid. Er ist ein toller Typ, ein fantastischer Fußballer. Ich wünsche ihm alles Gute."

Und das wird Karl genauso Sané und der deutschen Mannschaft wünschen. "Er hatte eine starke Anfangsphase, insgesamt bin ich zufrieden mit ihm", sagte Nagelsmann über Sané, der körperlich noch nicht bei 100 Prozent war. Damit stand er sinnbildlich für andere deutsche Spieler wie Jamal Musiala: "Er hat das entscheidende Tor gemacht, das ist das Wichtigste, was man auf dem Feld machen kann. Wenn er alles investiert, im Training und im Spiel, sind die Jungs bereit, auch für ihn alles zu investieren." Wenn.

Sané kann ein Schlüsselspieler für die WM werden, weil er bei den Kollegen sehr beliebt ist, für guten Teamgeist sorgt. Und weil er sportlich mit gerade einmal 30 Jahren noch immer viel zu bieten hat. "Gute Tempodribblings, ein schönes Tor erzielt – so kann er weitermachen", lobte Sportdirektor Rudi Völler. Deutschland braucht bei der WM den besten Sané.