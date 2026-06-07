Baumann glänzt: Warum Nagelsmann trotzdem an Neuer festhält

Oliver Baumann glänzt im DFB-Tor, bleibt aber trotz starker Auftritte nur die Nummer zwei hinter Rückkehrer Manuel Neuer. Wie der Hoffenheimer die bittere Degradierung annimmt, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann an Neuer festhält – und was das für die WM bedeutet.

Wie zwei alte Kumpels gingen Manuel Neuer und Oliver Baumann nach dem 2:1 gegen die USA Seite an Seite durch die Katakomben des Soldier-Field-Stadions von Chicago, ein lockerer Plausch über das Spiel, keine Spur von vergifteter Rivalität. Die soll es ja durchaus schon gegeben haben bei deutschen Torhütern.

Doch Neuer und Baumann verstehen sich. "Unser Verhältnis ist gut, nach wie vor", sagte Baumann im Anschluss an eine erneut starke Leistung mit mehreren Paraden in der zweiten Halbzeit. "Wir werden beide alles für die Mannschaft und für den Erfolg tun."

Neuer vor Einstieg ins Mannschaftstraining

Man kann dem 35-jährigen Torhüter der TSG Hoffenheim gar nicht hoch genug anrechnen, wie er mit dieser für ihn so schwierigen Situation umgeht. Noch Ende März war Baumann Julian Nagelsmanns Nummer ein, dann holte der Bundestrainer Neuer nach fast zwei Jahren Pause doch zurück ins DFB-Team. Und das, obwohl Neuer an der Wade verletzt war – und weiter ausfällt. Auch bei der WM-Generalprobe stand der Kapitän des FC Bayern nicht im Kader.

"Er wird jetzt ins Mannschaftstraining einsteigen, so ist es geplant, wenn wir in Winston-Salem ankommen – und dann gegen Curaçao auch spielen", kündigte Nagelsmann an. An Neuers Status als Nummer eins wird nicht gerüttelt.

Fussball WM 2026 Testspiel im Chicago 06.06.2026 USA - Deutschland Torwart Oliver Baumann Deutschland *** Soccer World Cup 2026 test match in Chicago 06 06 2026 USA Germany Goalkeeper Oliver Baumann Germany © IMAGO/Markus Ulmer

Baumann gegen Curaçao zurück auf die Bank

"Das Gespräch wird jetzt nicht noch einmal stattfinden", stellte der DFB-Coach klar. Für Baumann heißt das nach zwei guten Auftritten gegen Finnland (4:0) und die USA: Zurück auf die Bank. Und: Abwarten, ob Neuers Wade wirklich keine Probleme mehr bereitet.

"Er ist ein großer Sportsmann", sagte Nagelsmann über Baumann, der "extrem gut" mit der Degradierung umgegangen sei: "Menschlich war das erste Sahne. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn er zwei, drei Wochen nicht mit mir gesprochen hätte. Er ist ein super Typ. Und ein sehr, sehr guter Torwart." Baumann habe sich "auf die beiden Spiele top vorbereitet", so Nagelsmann, "das kann auch bei der WM passieren."

"Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her": Baumann über Degradierung

Beim 40-jährigen Neuer fliegt die Ungewissheit mit ins Mannschaftsquartier nach North Carolina. Bei Baumann die Gewissheit, dass er in Bestform ist. Und doch wird er seine erste WM – im Normalfall – als Reservist erleben. "Anfangs war es natürlich hart", sagte der Keeper über Nagelsmanns viel diskutierte Entscheidung pro Neuer: "Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her. Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen."

Auch deshalb, weil es im Torhüterteam mit Neuer, Alexander Nübel und Jonas Urbig passt. "Wir werden uns gut verstehen, es ist alles sauber", sagte Baumann über Neuer. "Mit Manu verstehe ich mich super, wir haben eben noch mal über ein zwei Szenen aus dem Spiel gesprochen. Alles gut." Dank Sportsmann Baumann, der schon jetzt ein Gewinner in der deutschen Mannschaft ist.