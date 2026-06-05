Hamann exklusiv: "Bei mir würde Musiala nicht zur Startelf gehören"

Didi Hamann bremst die Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft vor der WM, fordert mehr Demut und warnt vor zu hohen Erwartungen. Gleichzeitig spricht er über mögliche Veränderungen in der Startelf – ein Stürmer ist für ihn absolut gesetzt.

Liebe Fußballfans, nur noch eine Woche bis zum Start der WM – und langsam steigt auch bei mir die Vorfreude. Das wird ein großartiges Turnier! Was für die deutsche Mannschaft drin ist? Das Viertelfinale sollte machbar sein, das Halbfinale wäre super. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft gut startet und als Team zusammenwächst. Dann ist viel möglich.

Dass es derzeit bessere Mannschaften gibt, wissen wir alle. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht schlagen können. Allein in Europa sind es drei, vier Mannschaften, die vor uns stehen: die Spanier, die Franzosen, die Engländer, die Portugiesen. Ich glaube auch, dass die Brasilianer eine gute Rolle spielen werden. Die Argentinier sind schwer einzuschätzen, aber wohl nicht so stark wie bei der letzten WM. Ich glaube auch, dass ein, zwei afrikanische Mannschaften eine sehr gute Rolle spielen werden. Da ist also sehr viel Wettbewerb bei den Top-Nationen. Wenn wir unter die besten Acht oder Vier kommen wollen, müssen wir mindestens einen davon schlagen.

Hamann plädiert bei der Nationalmannschaft für Demut

Wir haben etwas Selbstvertrauen getankt mit dem 4:0 gegen die Finnen. Hoffen wir, dass wir gegen die Amerikaner im letzten WM-Test noch mal einen souveränen Sieg einfahren. Die letzten acht Spiele wurden auch gewonnen, daher kann die Mannschaft mit breiter Brust ins Turnier gehen. Wir dürfen aber nicht sagen, wir haben jetzt achtmal gewonnen und es kann kommen, wer will. Bis auf die Schweiz waren da eher schwächere Gegner dabei, auch Finnland war kein Gradmesser.

Eine gewisse Demut und Bescheidenheit sind angebracht, weil die Leistungen vorher nicht immer gut waren. Nichtsdestotrotz musst du erst mal acht Spiele in Folge gewinnen – egal gegen wen. Man kann nicht genug Selbstvertrauen haben, wenn man zu so einem Turnier fährt.

Eine Nominierung, die im Vorfeld heiß diskutiert wurde, ist die von Manuel Neuer. Wenn er fit ist, wird er bei der WM im Tor stehen. Es wäre gut, wenn Neuer nach seiner Verletzungspause gegen die Amerikaner spielen würde, um in den Rhythmus zu kommen. Wenn er da auch nicht spielen sollte, müsste man überlegen, ob man ihn gegen Curacao wirklich ranlässt – oder nicht eher Oliver Baumann. Insgesamt denke ich, dass die Mannschaft, die gegen Finnland gespielt hat, zum großen Teil auch die sein könnte, die gegen Curacao aufläuft.

Kein Platz für Musiala: Hamann würde Havertz auf die Zehn stellen

Die Personalie, die uns am meisten während der WM beschäftigen wird, ist Jamal Musiala. Er hat ein schönes Tor erzielt gegen Finnland, war sonst aber leider sehr blass über 90 Minuten. Julian Nagelsmann wird bestimmt weiter auf Musiala setzen, sonst hätte er ihn nicht nominiert. Bei mir aber würde Musiala in der aktuellen Form nicht zur Startelf gehören. Ich würde zum Auftakt Kai Havertz statt Musiala aufstellen als Zehner, davor könnte Deniz Undav spielen. Nick Woltemade ist die andere Option als Nummer neun - wobei du Undav nach seiner Topleistung kaum rausnehmen kannst.

Didi Hamann würde bei der WM auf Deniz Undav und Kai Havertz in der Startelf setzen. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Havertz ist auf der Zehnerposition am stärksten, auch wenn er beim FC Arsenal als Neuner spielt. Er macht das sehr gut, ist ein Teamspieler, kann die Bälle gut halten, weil er ein hervorragender Fußballer ist. Havertz ist clever, hat auch ein gewisses Tempo. Aber ich glaube nicht, dass es seine Lieblingsposition ist ganz vorne im Sturm.

Für Musiala wird es schwer, während des Turniers in Bestform zu kommen. Er ist nach seiner schweren Verletzung ja schon seit Januar schon wieder dabei und nicht erst seit ein paar Wochen. Man hat gehofft, dass er gegen Real Madrid oder Paris Saint-Germain wieder stärker auftritt, aber es kam wenig von ihm. Warum sollte das jetzt besser werden?

Jamal Musiala tankte mit seinem Treffer gegen Finnland Selbstvertrauen, ist von seiner Top-Form aber noch weit entfernt. © Federico Gambarini

Bayern-Youngster Karl als Lichtblick für die WM

Der Bundestrainer hat immer gesagt, dass er Musiala so lange Zeit gibt, wie es geht, um zu zeigen, dass er seinen Platz verdient hat. Das ist auch richtig, einem Topspieler wie Musiala gibt man die Zeit, damit er wieder auf sein Niveau kommt. Doch dieses Niveau hat Musiala nur sporadisch gezeigt in den vergangenen Monaten. Da frage ich mich, was hätte überhaupt passieren müssen, dass Nagelsmann ihn nicht nominiert?

Ein Lichtblick ist hingegen Lennart Karl. Er hat gegen Finnland überzeugt auf der rechten Angriffsseite und gehört für mich mit seiner Unbekümmertheit in die Startelf bei der WM.

Euer Didi