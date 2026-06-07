Fragezeichen bleiben: Wie stark ist dieses DFB-Team wirklich?

Der AZ-Chefreporter Sport über die mögliche Startformation sowie die Chancen und Aussichten der deutschen Nationalmannschaft kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft.

Bis auf die Torhüter-Position hatte Julian Nagelsmann beim 2:1 gegen die USA sein Top-Elf aufgeboten. Oder? "Wir müssen abwarten, ob alle gesund bleiben und wie alle trainieren", sagte der Bundestrainer: "Man hat gesehen, dass wir alle Spieler im Kader brauchen. Alle haben Gas gegeben. Ob die Startelf genauso aussieht, ist ein bisschen vage."

Es war ein kleines Pokerspiel, Nagelsmann will sich vor dem WM-Auftakt gegen Curacao nächste Woche Sonntag nicht zu genau in die Karten schauen lassen. Doch im Prinzip ist alles klar. Im Tor steht Manuel Neuer, sofern seine Wade mitmacht, davor verteidigen Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown.

Kommen Sané und Musiala körperlich in Form?

Im defensiven Mittelfeld spielen Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha, in der Offensive Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz hinter Kai Havertz. Was allerdings noch nicht klar ist: Wie stark ist diese Mannschaft wirklich? Zwar gelangen zuletzt neun Siege in Folge, ein Weltklasse-Gegner war aber nicht dabei. Und der kommt jetzt auch nicht mit Curacao.

Es bleiben Fragezeichen, zum Beispiel: Wird Neuer fit? Kommen Sané und Musiala körperlich in Form? Stellt die Mannschaft einfache Ballverluste ab? Und entsteht ein Teamgeist, der die Nagelsmann-Elf weit trägt? Kurz vor dem Start ist das DFB-Team eine große Unbekannte.